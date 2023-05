La techno in biblioteca: Luca Pechino ospite a Montelupo

Vocalist, manager, direttore artistico. Le sue serate registrano il tutto esaurito nei principali locali d’Italia e lui assieme agli altri membri del gruppo Metempsicosi sono la storia e il presente della musica techno in Italia.

Il 25 maggio Luca Pechino approda al MMAB per raccontare la sua storia professionale e ripercorrere le tappe della sua carriera.

Si tratta del terzo incontro della rassegna “Ambient for music” grazie al quale il mondo della musica approda in biblioteca.

Luca Pechino entra nel mondo della notte nel 1992. Si costruisce passo dopo passo la professione di vocalist, da lui interpretata come anello di congiunzione tra la musica ed il pubblico.

Dal 1993/94 inizia un susseguirsi di successi professionali che lo portano in numerosi locali di tutta la penisola fino alla collaborazione con la Metempsicosi.

II 9 Settembre 2000: la svolta. Diventa la voce ufficiale dell' Insomnia Discoacropoli d'Italia, il leggendario club Toscano conosciuto in tutta Italia e non solo.

In quel periodo insieme agli amici Paolo Kighine & Thomas T il party itinerante Trilogy. Nel 2001 decide anche di esordire in campo discografico con "Orient Express" su Stik Record. E'un successo.

Nel Maggio 2006 si presenta di nuovo nei negozi di dischi con la nuova uscita, in collaborazione di Omar J. e Romano Alfieri con la traccia dal titolo "Existing in the System" su etichetta Metempsicosi Music! Fonda lo studio "AWS" insieme agli amici Romano Alfieri, Marco Effe e Ilario Alicante di cui è anche manager.

Crea anche Reflex Booking e Reflex Communication rispettivamente agenzia di Booking internazionale e agenzia di comunicazione innovativa.

Inaugura insieme a Roberto Molinaro il programma radio Real Selecta in onda sul piu' importante network italiano: M2O!

Nel 2018 decide con gli amici Ricky Le Roy e Mario Più di creare il format "Combinazione".

Insieme al collega Joy Kitikonti fa nascere Graffio la sua prima label dove nel 2021 esordisce con Musica con remix di Luca Agnelli, Glowal e Ruben Mandolini e che in futuro sarà il contenitore di tutte sue idee musicali.

Tecnico e grintoso ormai ha reso il suo stile inconfondibile ed un vero e proprio "marchio di fabbrica".

Considerato ormai da tutti "the voice of electronic music" si evolve continuamente nello stile, nel modo di sposare le sue performance alla nuova tendenza musicale del momento, ancora più' adatta al suo modo di lavorare ma sopratutto di pensare.

Oggi rappresenta un icona della scena elettronica Italiana, uno dei personaggi piu amanti delle nuove generazioni ma impegnato in un tour inarrestabile da 30 anni! Il resto è attualità…!

In zona ha suonato all’inizio degli anni 2000 al Jaiss di Empoli, successivamente divenuto Mind.

Con la presenza di Luca Pechino si chiude la prima edizione di Ambient For Music, una rassegna sui generis, con la quale abbiamo voluto provare ad aprire le porte del MMAB a forme d’arte diverse da quelle che ospitate solitamente e che hanno a che fare con l’arte contemporanea e la letteratura. Ci piace l’idea di poter fare musica, parlare di musica creare occasioni di incontro e approfondimento su questo tema. Luca Pechino ha dato la sua disponibilità a raccontare il suo percorso artistico e a incontrare le persone in un luogo diverso.

La serata inizia alle ore 19.00 con aperitivo e dj set a cura di Art Pokè e proseguirà alle 21.00 con una conversazione con Luca Pechino.