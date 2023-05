Ubriaco sul lungarno a Pisa viene denunciato dalla polizia, rischia l'espulsione

Un 38enne tunisino regolare in Italia ma con alcuni precedenti di polizia è stato denunciato dalla polizia di Pisa dopo la segnalazione ieri pomeriggio in lungarno Galilei. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, alla vista degli agenti ha tentato di scappare. Una volta raggiunto ha dato in escandescenza rifiutando i controlli di polizia. Il trentenne era ubriaco e all'arrivo in questura, visti i comportamenti ancora aggressivi, è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118. Alla fine è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Saranno verificati i presupposti per far partire le procedure di espulsione dall'Europa.