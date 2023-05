Ultravox Firenze 2023, riparte il festival estivo da 100mila presenze

Musica e spettacoli, festival a tema, area sportiva, cinema e sport su grande schermo, incontri, animazione per bambini e molto altro, nel cuore del parco delle Cascine, a Firenze, per la stagione 2023 di Ultravox Firenze.



Dopo le 100.000 presenze della passata stagione, torna lo spazio estivo all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, un’area verde con due anime e proposte per tutti: il main stage dell’anfiteatro, dove sono in arrivo, tra gli altri, Kraftwerk, One Ok Rock, John Cale, Tinariwen, Incognito, Bresh Carl Brave. E l’adiacente Prato delle Cornacchie, aperto tutti i giorni, per aperitivi e cocktail, per tenersi in forma al Decathlon Sport Village - la prima novità della stagione - per saltare divertendosi sul Big Air Bag – altra novità - per godersi gli oltre cento spettacoli a ingresso libero che vedranno sul palco, tra gli altri, Cristiano Godano e Asso Stefano (in un particolarissimo omaggio a Neil Young), Matti delle Giuncaie, Bobo Rondelli, Rino Gaetano Band, The Darts… Tutti i giorni e sempre a ingresso libero.



E inoltre, grandi festival a tema: dal festival del volo” Volare” al “Firenze Cosplay Festival”, da “Festival della bistecca di Firenze” a quello dedicato alle birre artigianali toscane.



Dopo una serie di rinvii a causa del maltempo, si parte martedì 23 maggio sulle note degli Zeppelin: da “Stairway To Heaven” a “Whole Lotta Love”, da “Black Dog” a “Heartbreaker”, pepite che tornano a splendere con i Norge, la più amata tribute band italiana di Plant e soci. Mercoledì 24 tutti a tifare viola davanti al maxi-schermo di Ultravox, in occasione della finalissima di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Giovedì 25 ferma qua il “Journey Throug The Past tour” di Cristiano Godano e Alessandro “Asso” Stefana, progetto nato dalla comune passione per Neil Young. Un gioiellino di raffinata intimità, sulle note immortali di

“Heart of gold”, “My my hey hey”, “Harvest moon”, “Old man”.



Da venerdì 26 a domenica 28 maggio torna il Festival della Bistecca di Firenze: 12 metri di griglia e 8 maestri della Bistecca all’opera per servirvi la regina della cucina toscana. In programma incontri con allevatori toscani, chef, e spettacoli sulla cultura fiorentina e toscana: sul palco Quarto Podere e La Nuova Pippolese.



E affollatissima si annuncia la prima edizione del Firenze Cosplay Festival, da venerdì 2 a domenica 4 giugno: trasformato per un week-end in location fantastica, il Parco delle Cascine accoglierà migliaia di cosplayer, appassionati del mondo comix e della cultura nerd provenienti da tutta Italia. Ad attenderli 4 aree tematiche, uno spazio dedicato alle più famose auto del mondo del cinema, gare cosplay, spettacoli, set fotografici oltre 150 espositori da tutta Italia e decine di iniziative.



Da venerdì 9 a domenica 11 giugno Ultravox apre le porte al Festival della birra artigianale toscana: degustazioni, musica e incontri e tante altre iniziative per cultori. 14 pluripremiati birrifici artigianali toscani trasferiscono qui insegne e delizie: Birrificio Valdarno Superiore, Cane Nero, Demonia, La Foresta, Birrificio Corzano, Birra dell’Elba, La Diana, Lilium, Luppolo di Mare, Mudita, Piccolo Birrificio Clandestino, Radical Brewery, La Stecciaia e Toptà. Alla sera, sul palco, i concerti di Matti delle Giuncaie, Giacomo Lariccia e Borrkia.



E ancora, da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio si recupera il festival del volo “Volare” (previsto a maggio e posticipato a causa del maltempo). Tre giorni tra aerei e droni, mongolfiere e aquiloni, modelli leonardiani e mostre, laboratori, dimostrazioni e voli di rapaci. Tre giorni per vivere un sogno antico come l’uomo, quello di volare. Anche con i

piedi per terra.



E la musica? Oltre a Norge (Led Zeppelin Tribute, 23 maggio) e Cristiano Godano & Alessandro Asso Stefana (25 maggio), da non perdere – e sempre a ingresso libero – i concerti de La Nuova Pippolese (27 maggio), Quarto Podere (28 maggio), Bobo Rondelli (31 maggio), Kevin Gullage & The Blues Groovers (6 giugno), Giorgio Canali e Rossofuoco (8 giugno), Train de Vie (9 giugno), Malasuerte Firenze Sud (10 giugno), La Casa del Vento (11 giugno), le riot girl a stelle e strisce The Darts (27 giugno), la Rino Gaetano Band (1 luglio)…



Sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine (a pagamento) in arrivo Kraftwerk (7 luglio), John Cale (13 giugno), Tinariwen (14 giugno), Verdena (28 luglio), Carl Brave (10 luglio), Ernia (14 luglio), Naska (16 giugno), Bresh + Neima Ezza (21 giugno), Nait + Silent Bob (22 giugno), BNKR44 (23 giugno), Rancore (25 giugno), Nobraino (28 giugno), Nitro + Kid Yugi (29 giugno), Dardust (8 settembre), Lucio Corsi (9 settembre)... E ancora, Massimo Recalcati con il suo ultimo libro “A pugni chiusi”, venerdì 26 maggio sempre all’Anfiteatro De Pascale.



Info e programma completo sul sito www.ultravoxfirenze.it e sui canali social.

In auto/moto senza stress: ricordiamo che Ultravox Firenze dispone di un parcheggio riservato, in viale dell’Aeronautica, a soli cento metri dal palco.



La stagione 2023 di Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Becks, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 del Comune di Firenze.