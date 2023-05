Abeti da top five per Art-Motorsport 2.0

Si è chiuso nel migliore dei modi il weekend di Art-Motorsport 2.0, impegnato con i suoi portacolori al 40° Rally degli Abeti e dell'Abetone, valido come terzo appuntamento della Coppa Rally di Zona 6.

Sulle strade della montagna pistoiese, a cogliere il miglior risultato per il sodalizio presieduto da Giuseppe Artino è stato Nicola Fiore, quinto assoluto allo sventolare della bandiera a scacchi. Il pilota fiorentino, navigato per la seconda volta dalla lucchese Jasmine Manfredi sulla Skoda Fabia Evo Rally2 della sua struttura, la AutoSole 2.0, ha celebrato un risultato di sostanza, seppur frenato da una foratura nelle prime fasi di gara, quelle corse sotto la pioggia, e da un avvio di seconda tappa troppo prudente, circostanze che non hanno però impedito al duo di mostrarsi felice e soddisfatto al traguardo.

Sulla pedana d'arrivo è rientrato anche Luca Fagni, affiancato per la prima volta da Sara Vestrucci, che dopo la gara di casa su una vettura a trazione integrale si è rimesso al volante della Renault Clio S1600, dovendosi quindi riadattare allo stile di guida diverso richiesto dalla due ruote motrici francese. L'abbondante pioggia non è venuta in aiuto del pilota di Lamporecchio, più a suo agio nella seconda giornata di gara ed infine giunto quarto di classe.

È invece proseguito il periodo no di Leopoldo Maestrini, che non è nemmeno riuscito a prendere il via della gara. Il pilota di Scarlino, con Gioia Boddi alle note della Citroën C3 Rally2, è incappato in un incidente nel corso dello shakedown, una toccata violenta (per fortuna senza conseguenze fisiche) che ha danneggiato la vettura al punto che non riuscirà ad essere nemmeno al via del Taro, il prossimo weekend, con l'Abeti che doveva essere proprio una gara test in ottica del secondo impegno di IRC.

"E' stato un weekend dalle emozioni forti, senza ombra di dubbio - le parole di Giuseppe Artino, presidente di Art-Motorsport 2.0 – Dopo aver rotto il ghiaccio al Valdinievole, dove era al debutto con i nostri colori, Nicola Fiore ha ulteriormente dimostrato di essere un valore aggiunto per il nostro sodalizio, ed abbiamo festeggiato con lui questa bella top five. Anche se con un po' di difficoltà, anche l'altra new entry nella nostra famiglia, Luca Fagni, ha dimostrato di saper tenere alto l'onore della scuderia. Voglio infine mandare un grande abbraccio a Leopoldo Maestrini: anche se in questo momento la fortuna gli ha letteralmente voltato le spalle, la famiglia Art-Motorsport 2.0 gli è vicina ed è al suo fianco per sostenerlo, perchè sappiamo il suo valore sia come pilota sia, ancor di più, come persona."

Nelle foto (free copyright Thomas Imagery): gli alfieri di Art-Motorsport 2.0 in azione.

UFFICIO STAMPA ART MOTORSPORT 2.0