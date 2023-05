Una donna di 80 anni è stata accoltellata alla gola e al torace dal marito coetaneo nella loro casa di via Fiorentina a Prato. La donna è ricoverata ora in gravissime condizioni, a chiamare le forze dell'ordine è stato propriio il marito. Non si conoscono le cause del tentato omicidio avvenuto utilizzando un coltello da cucina. Alle 5 del mattino la chiamata ai soccorsi, sul posto polizia, carabinieri e municipale. L'uomo è stato arrestato.