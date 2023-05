Aggredisce e tenta di rapinare un imprenditore all'Elba, 32enne denunciato

Un imprenditore lombardo venne aggredito all'Elba per un tentativo di rapina da un giovane conosciuto durante una serata in un locale di zona. I carabinieri di Porto Azzurro hanno denunciato un 32enne con precedenti per lesioni e tentata rapina.

L'imprenditore era arrivato al locale con la sua auto di grossa cilindrata. Dopo aver conosciuto due ragazzi, questi gli hanno chiesto di salire a bordo in auto per un giro. A fine corse il 32enne ha colpito il proprietario del mezzo con un pugno al volto.

Rimasti da soli, il giovane avrebbe continuato con insistenza ad importunare ed aggredire l’imprenditore, colpendolo nuovamente nel tentativo di impossessarsi di denaro contante e di un prezioso orologio che l’uomo aveva al polso.

Non riuscendo nell’intento, lo avrebbe quindi afferrato mentre era ancora seduto all’interno della sua auto e l’avrebbe scaraventato violentemente sull’asfalto. L’imprenditore è riuscito comunque a rialzarsi e a tornare a bordo del mezzo, con cui si è allontanato velocemente prima che l’aggressore potesse nuovamente avvicinarsi.

Le indagini, supportate dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunale, sono partite dalla denuncia della vittima, che ha riportato delle lesioni, ed hanno permesso di identificare il presunto aggressore.