Al via le iscrizioni al nuovo Concorso EneganArt

Continua il grande successo del Concorso EneganArt e lo dimostra la sua settima edizione che, nel 2023, torna a Palazzo Strozzi con l’obiettivo di dare visibilità a quegli artisti che, non sempre, riescono a condividere il proprio talento in appuntamenti di questo tipo.

EneganArt, promosso da Enegan Spa, azienda leader nel settore della fornitura di luce, gas e telecomunicazioni, è infatti un progetto biennale di portata nazionale rivolto agli artisti e finalizzato a promuovere i migliori talenti sulla scena contemporanea.

Il tema dell’edizione 2023 sarà “Luci nel buio” che vuole essere un invito a guardare oltre le difficoltà del presente e a trovare nella bellezza e nell'ispirazione all'arte una fonte di speranza. Il tema spinge l’artista ad abbandonare la paura e la tristezza e ad abbracciare il futuro con ottimismo e coraggio. L'arte può rappresentare una luce in tempi oscuri.

Il concorso è aperto ad artisti professionisti e non, di qualsiasi nazionalità, maggiorenni e residenti in Italia che potranno partecipare con opere di pittura, scultura, fotografia ed installazioni luminose.

A partire dal 23 maggio e fino alla mezzanotte del 30 settembre 2023 sarà possibile iscriversi online e gratuitamente sul sito www.eneganart.it compilando il form alla pagina PARTECIPA AL CONCORSO o cliccando su PARTECIPA nel pop up che apparirà sulla home. Dopo il 30 settembre (in data da definire) la giuria tecnica, composta dalla Direzione artistica di EneganArt, sceglierà i finalisti che conquisteranno il diritto di partecipare alla Mostra Collettiva che si terrà a dicembre 2023 presso la prestigiosa location di Palazzo Strozzi di Firenze.

Durante la mostra finale verranno decretati i 4 vincitori che si aggiudicheranno un premio in denaro, per un valore totale di 10.000 euro. Per tutti la pubblicazione sul Catalogo d’Arte, mentre le opere vincitrici rimarranno nella disponibilità di EneganArt ed entreranno a far parte della Collezione EneganArt.

Ileana Mayol, ideatrice e coordinatrice del progetto, afferma: “L’amore per l’arte e la volontà di offrire un’opportunità ad artisti emergenti, ci permettono di proseguire con grande entusiasmo in questo progetto. Essere arrivati alla settima edizione non è un caso ed i numeri cresciuti anno dopo anno, in termini di opere proposte, confermano la qualità della nostra idea e la lungimiranza che ha avuto Enegan nel sostenere questa iniziativa”.

Per tutte le info scrivere a info@eneganart.it

Fonte: Enegan