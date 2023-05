Alia, possibili disagi per uno sciopero generale indetto da alcune organizzazioni sindacali

lia Servizi Ambientali SpA informa gli utenti che l’USB, Unione sindacale di base, ha proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per venerdì 26 maggio 2023, per l’intera giornata lavorativa, sia in orario diurno che notturno.

In considerazione di ciò, su tutto il territorio dei 58 comuni serviti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato durante la giornata di sciopero saranno garantiti (ai sensi L.146/90 e relativi accordi sindacali nazionali) i seguenti servizi minimi essenziali:

raccolta e trasporto rifiuti definiti pericolosi;

raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie ed aeroportuali, caserme e carceri;

pulizia dei mercati, aree sosta attrezzate, aree di interesse turistico e museale.

Saranno anche garantite le attività di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, raccolta siringhe per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria, oltre al ripristino di condizioni di sicurezza e agibilità stradale ed al servizio di centralino.

Alia Servizi Ambientali S.p.A. attiverà, a partire dal giorno successivo, tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.