Auto contro moto a Santa Croce: grave un 51enne

Grave incidente a Santa Croce sull'Arno, verso le 20 di oggi, in via Provinciale Nuova Francescana. Un'auto con al volante una donna si è scontrata frontalmente con la moto condotta da un uomo di 50 anni. Entrambi i guidatori sono stati trasportati al pronto soccorso dell' ospedale di Empoli. Il motociclista avrebbe riportato le ferite più gravi, venendo ricoverato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.