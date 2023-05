Auto in fiamme e fuga di gas, tre interventi dei vigili del fuoco nella notte

Nottata lunga e impegnativa per i vigili del fuoco dell'area fiorentina. Tre interventi segnalati. Cominciamo con il più lontano nel tempo.

Due auto sono andate a fuoco in via Cilea a Calenzano, negli spazi di pertinenza di un condominio, attorno alla mezzanotte. Sul posto i vigili del fuoco di Calenzano e Firenze Ovest. Salva in tempo una terza vettura parcheggiata lì vicina. Non ci sono state persone coinvolte.

Alle 5.30 invece è stato chiamato il numero di emergenza 112 per un incendio di un quadro elettrico in via di Lanciola a Impruneta. Anche in questo caso l'incendio è stato estinto senza che rimanessero coinvolte delle persone ferite.

Infine alle 7.30 ancora a Impruneta un furgone è finito contro un contatore del metano, provocando una fuga di gas. I vigili del fuoco di Firenze hanno messo l'area in sicurezza in attesa dell'arrivo dei tecnici di Toscana Energia. Non ci sono feriti.