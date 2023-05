Bando Erp a Livorno, approvata la graduatoria provvisoria

E’ stata approvata la graduatoria provvisoria integrata 2020-2022 relativa al bando di concorso di aggiornamento E.R.P. per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in locazione semplice – anno 2022.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune all'Albo Pretorio on Line e al seguente link nella sezione https://www.co-mune.livorno.it/casa/Citel_menu_graduatorie.asp

da domani 24 maggio 2023

La graduatoria è pubblicata in forma anonima (cioè senza nomi e cognomi) per numero di domanda e formato tabellare. La legenda dei punteggi è riportata in calce all'elenco delle domande ammesse.

Gli interessati potranno verificare l'attribuzione dei singoli punteggi in corrispondenza del numero di domanda. Si ricorda che il numero di domanda è riportato sulla ricevuta rilasciata al momento dell'inserimento della domanda sulla piattaforma on line.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare direttamente l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno abitativo ai seguenti numeri 0586 820410 – 0586 820419 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: casa@comune.livorno.it .

E’ possibile anche recarsi di persona all’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo ubicato in via Pollastrini, n.1 – piano secondo – Livorno, negli stessi orari di apertura al pubblico sopra indicati.

I concorrenti interessati potranno anche, eventualmente, presentare una domanda di ricorso contro i risultati della suddetta graduatoria entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

Il ricorso dovrà essere:

1. compilato esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune, reperibile all'indirizzo http://www.comune.livorno.it/casa/Citel_menu_graduatorie.asp corredato da una marca da bollo da € 16,00;

2. debitamente sottoscritto e corredato da una fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;

3. presentato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, ossia improrogabilmente entro venerdì 23 giugno 2023, con una delle seguenti modalità:

· direttamente all’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, ubicato in via Pollastrini, n.1 – piano secondo nei seguenti orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30; (ultimo giorno entro le ore 13 di venerdì 23 giugno 2023

a mezzo posta, con raccomandata A.R., indirizzata al Comune di Livorno - Piazza del Municipio, n.1 – 57123 – Livorno. In questo caso, per il rispetto della scadenza dei termini, farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante (ultimo giorno venerdì 23 giugno 2023);

· tramite Posta Elettronica Certificata, indirizzata a: comune.livorno@postacert.toscana.it.

In questo caso, per il rispetto della scadenza dei termini, farà fede l'ora di spedizione dell'istanza (entro le 23:59 di venerdì 23 giugno 2023)

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa