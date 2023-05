Centri estivi Cerreto Guidi, fino a tutto luglio tante attività per i più piccoli

Il Comune di Cerreto Guidi proporrà anche per l’estate 2023, nei mesi di giugno e luglio, centri ed attività per bambini e ragazzi. Numerose le proposte ludico-formative.

I centri estivi si svolgeranno nelle seguenti date:

- dal 26 al 30 giugno presso la scuola Primaria di Cerreto Guidi, solo per i bambini che nell’anno scolastico 2022/2023 abbiano frequentato la scuola Primaria, fino ad un massimo di 80 bambini. Non è previsto il servizio scuolabus.

- dal 3 al 28 luglio nelle scuole presenti sul territorio comunale, per i bambini che nell’anno scolastico 2022/2023 abbiano frequentato la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la prima classe della scuola Secondaria di primo grado, fino ad un massimo di 120 bambini a settimana. La conferma delle sedi di svolgimento sarà comunicata successivamente, in base alla fascia di età e al numero di iscritti.

La sede del centro estivo sarà attivata con un minimo di 10 iscritti. Il criterio di assegnazione della sede è la residenza del bambino.

I Centri Estivi si svolgono nella fascia oraria compresa fra le ore 8,00 e le ore 17,00, con la possibilità di scegliere le settimane desiderate. Il servizio mensa è previsto per tutto il periodo (dal 26 giugno al 28 luglio), mentre il servizio scuola bus sarà effettuato soltanto per il mese di luglio (dal 3 al 28).

Dal 23 maggio al 5 giugno 2023, è possibile effettuare la richiesta di iscrizione per i centri estivi 2023 organizzati dal Comune di Cerreto Guidi.

Possono effettuare l’iscrizione ai Centri Estivi i bambini residenti nel Comune di Cerreto Guidi o, se non residenti, che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2022/2023 la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria o la prima classe della scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi oppure i bambini non residenti che abbiano almeno un genitore residente nel Comune di Cerreto Guidi.

Per inviare la richiesta di iscrizione è necessario collegarsi al seguente link.

L’assegnazione al centro estivo viene effettuata in ordine di protocollo.

Le tariffe, che restano invariate rispetto allo scorso anno, vengono calcolate in base all’ISEE e sono comprensive del servizio mensa.

Per il servizio scuolabus è prevista una quota aggiuntiva, a forfait, di € 10,00 a settimana.

I centri estivi prevedono lo svolgimento di attività laboratoriali, ludiche, motorio/sportive, compiti per le vacanze, uscite in ambienti naturali e nel contesto rurale. Il programma dettagliato verrà consegnato ai genitori prima dell’inizio delle attività.

Abbiamo lavorato con cura per l’organizzazione dei prossimi centri estivi - dichiara il sindaco Simona Rossetti - so che c’è molta attesa, visti i numeri dello scorso anno e l’esigenza delle famiglie. Abbiamo predisposto, mantenendo invariate le tariffe, un programma intenso per permettere ai giovani di svolgere attività, offrendo alle famiglie un servizio importante per la ricreazione e l’educazione dei bambini garantendo inoltre una conciliazione dei tempi lavoro-famiglia”.

Per tutte le informazioni sui Centri Estivi, è possibile prendere visione della documentazione presente sul sito ufficiale del Comune di Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa