"Come si racconta la sostenibilità", a Peccioli il corso di formazione per giornalisti

Prosegue con il secondo appuntamento il percorso “Come si racconta la sostenibilità”, organizzato da Comune di Peccioli, Belvedere Spa, Fondazione Odg e Ordine dei Giornalisti della Toscana. La mattina di sabato 27 maggio al Triangolo Verde, all’interno dell’impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Legoli, si terrà infatti la nuova lezione dedicata alle Comunità Resilienti e alla Carta di Peccioli.

Durante il corso verrà approfondito questo documento redatto proprio nel borgo dell’Alta Valdera nel 2019, nell’ambito di un convegno al quale hanno partecipato diversi esperti provenienti da prestigiose università. La Carta di Peccioli è stata poi presentata alla Biennale di Venezia e proposta come vera e propria Costituzione da far adottare ad altre istituzioni, enti, comunità intenzionate a riconoscersi nelle linee guida di un sistema resiliente.

Quali di questi principi si ritrovano nell’Agenda 2030? Come la Climate Architecture è connessa ai 17 obiettivi definiti dall’Onu? A queste e ad altre domande si cercherà di rispondere dialogando con due architetti – Daniele Meninichini, attuale presidente della sezione toscana InArch esperto di energia e sostenibilità, e Nico Panizzi dello studio Heliopolis21 che è stato coordinatore del Laboratorio Peccioli alla Biennale 2021. Entrambi hanno compartecipato alla curatela del Padiglione Italia all’ultima Biennale di Architettura (dal titolo How will we live together?) e alla stesura della Carta di Peccioli.

Con loro, dopo i saluti del sindaco Renzo Macelloni, si tenterà quindi di capire quale contributo sta portando e ancora può portare l’architettura nella composizione di una comunità resiliente che ripensi città e territori, mitighi impatti ambientali, promuova stili di vita sostenibili e renda i cittadini protagonisti della vita comune.

I giornalisti interessati ad iscriversi possono farlo attraverso il sito della Formazione Professionale: www.formazionegiornalisti.it

Gli eventi successivi – che permetteranno di visitare altri luoghi simbolo del Sistema Peccioli – vedranno la partecipazione di giornalisti e altri professionisti esperti di vari settori e si terranno il 10 giugno, il 23 settembre e il 28 ottobre e 18 novembre. Coloro che seguiranno tutti e sei gli incontri riceveranno 18 crediti e uno speciale attestato.

Fonte: Comune di Peccioli