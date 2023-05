Controlli antidroga a Firenze, tante denunce nel weekend

Nel weekend appena trascorso, i carabinieri di Firenze, assieme a un'unità cinofila antidroga e al Nucleo Radiomobile, hanno effettuato un servizio coordinato con una serie di controlli in Piazza della Stazione e vie adiacenti, presso il Parco delle Cascine e vie limitrofe.

Due persone sono state arrestate in flagranza di reato e due denunciate per l’ipotesi di spaccio di sostanza stupefacente, una è stata arrestata per l’ipotesi del reato di evasione e una denunciata per furto aggravato di profumo rubato sabato pomeriggio al negozio Tigotà.

Sabato 20, un fiorentino, classe ’97, a seguito di controllo è stato trovato in possesso di circa 160 gr. di hashish, un bilancino di precisione e la somma di 890 euro, in piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita; arrestato. Sempre sabato sono stati denunciati per i reati di spaccio un fiorentino, classe ’89, e un marocchino, classe ’96; sottoposti a controllo sono stati trovati in possesso, rispettivamente di 50 e 10 gr. di hashish.

Domenica 21, un tunisino, classe ’75, sottoposto a controllo al Parco delle Cascine è stato trovato in possesso di 25 gr. di hashish, un bilancino di precisione e 20 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel pomeriggio di domenica, un senegalese di 33enne, già agli arresti domiciliari, violava la misura e veniva sorpreso mentre percorreva a piedi Piazza della Stazione; arrestato.

Il servizio ha visto anche il fondamentale contributo dell’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Firenze: le unità, composta dai militari conduttori e dai pastori tedeschi “Batman” e “Tani”.

Le persone tratte in arresto verranno giudicate con il rito direttissimo fissato nel corso della giornata.

Nel corso del servizio sono state complessivamente controllate 90 persone, 40 veicoli ed elevate 4 sanzioni per la violazione del codice della strada.