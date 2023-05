"Emozioni in attesa", al via a Montemurlo un percorso per futuri genitori

Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, Claudio Sarti di Ami, Michela Bisceglia di Astir e l'assessora Antonella Baiano

Maggio è il mese dedicato alle mamme ed il Comune di Montemurlo, in collaborazione con Fondazione Ami e il Consorzio Astir, che gestisce i servizi comunali per la prima infanzia, propone “Emozioni in attesa”, una mattinata dedicata ai futuri genitori, soprattutto a coloro che affrontano l'arrivo del primo figlio. L'appuntamento è per sabato 27 maggio ore 10 nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1). Un serie di esperti sarà a disposizione delle coppie per rispondere a dubbi e curiosità sulla gravidanza e la nascita: Fondazione Ami metterà a disposizione un'ostetrica dell'ospedale Santo Stefano, la pedagogista Elisabetta Vaiani del Consorzio Astir proporrà, invece, giochi emozionali, mentre altri esperti suggeriranno “letture e coccole in gravidanza”, dolci momenti che fanno bene ai genitori e al nascituro. Non mancherà neppure un momento ludico con il laboratorio di “Belly painting” e la decorazione del pancione delle mamme in attesa.

"Questo primo incontro è propedeutico al percorso che partirà in autunno dedicato ai neo genitori, dal ritorno a casa dall'ospedale dopo la nascita, fino al compimento del primo anno di vita del bambino. - spiega l'assessore alla pubblica istruzione e ai servizi per la prima infanzia del Comune di Montemurlo, Antonella Baiano – Durante la pandemia i neo genitori sono stati i più isolati ed è importante attivare una rete di accompagnamento e sostegno alla genitorialità".

L'iniziativa di sabato prossimo mette insieme tante risorse del territorio, come spiega il presidente di Fondazione Ami, Claudio Sarti: «Fondazione Ami è il collante che fa incontrare tante professionalità diverse allo scopo di aiutare e sostenere le famiglie nel percorso nascita. Ami esce dalle mura dell'ospedale e incontra le famiglie sul territorio. Una volta che sarà completata la Casa della Comunità di Montemurlo, la Fondazione potrà essere il trait d'union tra Società della Salute, Usl, associazioni del territorio per far vivere questo luogo come spazio di incontro e confronto per le famiglie e i neo genitori».

Il percorso di genitorialità, iniziato prima della pandemia, riparte con un calendario di appuntamenti durante il prossimo mese di ottobre: "Quando una coppia scopre di aspettare un bambino, insieme alla gioia per la dolce attesa, emergono anche emozioni contrastanti che possono portare all’insorgere di inevitabili paure ed incertezze. - aggiunge Michela Bisceglia di Astir, coordinatrice organizzativa dei nidi comunali di Montemurlo - Questi incontri possono dunque aiutare ad affrontare con serenità e consapevolezza il percorso verso la nascita". Il sindaco Simone Calamai ha ricordato l'importanza della collaborazione tra il Comune, la Fondazione Ami e Consorzio Astir per dare servizi di qualità, non solo a ai bambini, ma anche ai nei genitori e alle coppie in attesa con percorsi di sostegno alla genitorialità.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all'ufficio pubblica istruzione del Comune telefono 0574-558573. L'incontro è a ingresso libero e gratuito.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa