Festa della Repubblica, Scandicci celebra con una serata dedicata alla Costituzione

Scandicci celebra la Festa della Repubblica martedì 30 maggio 2023 alle 21 nell’Auditorium del Centro Rogers (piazza Resistenza, fermata tramvia Resistenza), con una serata aperta a tutti dedicata alla Costituzione e alla cittadinanza attiva, durante la quale il Comune consegnerà una copia della legge fondamentale dello Stato Italiano ad ogni ragazza e ragazzo di Scandicci che compie 18 anni nel 2023.

“Una festa per celebrare assieme la Costituzione Italiana, un testo modernissimo che definisce il senso profondo del nostro stare insieme, i diritti e i doveri di ogni cittadino, le libertà inviolabili e l’impegno di ognuno attraverso i valori della conoscenza, del lavoro, dell’ambiente, della solidarietà – dice il Sindaco Sandro Fallani – tutti invitati, i giovani e chi in questo anno diventa cittadino attivo così come le persone di tutte le età, con le testimonianze di chi vive, lavora, studia, dà il suo contributo per gli altri, per la cultura, per la ricerca e il rispetto della ricchezza del mondo che ci è stato lasciato, e che dobbiamo lasciare alle future generazioni. Sarà la festa di tutti, la Festa della Repubblica”.