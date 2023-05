Final Eight di Lega campionato Under 13 Silver, Abc pronto

Tutto pronto per le Final Eight di Lega del campionato Under 13 Silver in programma da venerdì a domenica a Calcinaia.

Dopo essersi aggiudicati entrambe le sfide dei playoff contro la Folgore Fucecchio i ragazzi di Giovanni Corbinelli e Matteo Bruni, targati New Orleans Pelicans, scenderanno in campo venerdì alle ore 18 per sfidare la Pallacanestro Prato Rosso Dallas Mavs nella gara valevole per i quarti di finale di Lega 3. Si tratterà di un match ad eliminazione diretta, la cui vincente approderà alla semifinale, in programma sabato 27.

Nel fine settimana si terranno in contemporanea le Final Eight di Lega 3 (a Calcinaia), Lega 4 (ad Arezzo) e la Final Four di Lega 2 (a Vaiano): le squadre vincenti le tre competizioni parteciperanno all’evento finale della Jr NBA FIP U13 per conquistare l’Anello JrNBA 2022/2023, in programma dall’8 all’11 giugno.

Fonte: Abc - Ufficio stampa