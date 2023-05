Firenze Parcheggi devolve l'incasso di Natale all'associazione "Un amico per tutti"

Ogni anno dal 2015, Firenze Parcheggi devolve l’intero incasso della giornata del 25 dicembre, di tutti i suoi parcheggi, a favore di iniziative o associazioni che si occupano di bambini. Quest’anno l’incasso viene devoluto a "Un Amico per tutti", organizzazione di volontariato con sede nel Mugello.

La cifra esatta, raccolta da Firenze Parcheggi nel giorno di Natale 2022, è di 14.761,00 euro.

"Il giorno di Natale è un giorno speciale per molti di noi, ma lo è soprattutto per i bambini" ha dichiarato Carlo Bevilacqua, Amministratore Delegato di Firenze Parcheggi. "Per questo motivo Firenze Parcheggi, come ogni anno, destina gli incassi di questo giorno a enti che dedicano la loro attività no-profit ai bambini. Quest’anno abbiamo individuato, tra gli enti che operano sul nostro territorio, l’associazione "Un amico per tutti". Sappiamo che i volontari dell’associazione operano nella sfera dell’Ospedale Meyer e siamo certi che sapranno usare nel migliore dei modi questo contributo. Portare un conforto e rivedere un sorriso in una famiglia - ha concluso Bevilacqua - è per noi un’immensa gioia".

"Siamo stati sorpresi dalla donazione di Firenze Parcheggi" ha dichiarato Giampiero Cecchini, Presidente dell’associazione Un Amico per tutti. "La cifra è straordinaria per una piccola associazione come la nostra composta di soli volontari, questo ci permetterà di aggiungere progetti importanti a quelli che già stiamo portando avanti nei reparti di Oncoematologia e Neuropsichiatra dell’Ospedale Meyer di Firenze per i piccoli pazienti e loro famiglie. Siamo onorati e immensamente grato per questo".

Da quando è stato intrapreso questo percorso, Firenze Parcheggi ha devoluto l’incasso di Natale alle seguenti realtà:

- 25 dicembre 2015: Federazione malattie Rare infantili Onlus di Torino

- 25 dicembre 2016: scuola primaria di San Ginesio, paese del Maceratese colpito del terremoto del 24 Agosto 2016

- 25 dicembre 2017: Associazione CUI I Ragazzi del Sole ONLUS – Gruppo di Campi Bisenzio

- 25 dicembre 2018: Fondazione Tommasino Bacciotti

- 25 dicembre 2019: Helios Onlus

- nel 2020, causa Covid, non è stato devoluto l’incasso del 25 dicembre ma sono stati donati 3 ventilatori polmonari al Pronto Soccorso di Careggi

- 25 dicembre 2021: Lilea Onlus

Fonte: Firenze Parcheggi - Ufficio Stampa