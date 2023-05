Gazebo Lega a Fucecchio, Cordone: "Presentata interrogazione su vertenza Factory"

Domani mercoledi 24 maggio a Fucecchio, la Sezione locale della Lega guidata dal Segretario Marco Cordone, in piazza XX settembre all'ingresso del mercato settimanale,dalle ore 8,30 alle ore 13 circa, organizza un punto di incontro con la cittadinanza, tesseramento soci sostenitori e raccolta firme contro l'utero in affitto. Alla postazione saranno presenti alcuni Dirigenti locali del Carroccio, militanti ed il Segretario Marco Cordone che in merito dichiara: "Dopo le 70 firme raccolte in presenza la volta scorsa a Fucecchio, invitiamo nuovamente la gente a sottoscrivere la petizione popolare 'Contro l'utero in affitto', affinché detta pratica piuttosto squallida, venga considerata un reato universale. Inoltre, attraverso i media, desidero informare

l'opinione pubblica che abbiamo presentato un'interrogazione al Sindaco Spinelli, in qualità di partecipante al tavolo di crisi regionale, sulla vertenza in corso all'Azienda del comparto moda, Factory Srl. di Fucecchio, dove una quarantina di lavoratori senza stipendio da due mesi, rischiano seriamente il posto di lavoro".

Fonte: Lega per Salvini Premier - Sezione di Fucecchio