Giochi della Chimica, doppio podio dal liceo Amedeo di Savoia

Grande successo per l’esito delle finali regionali dei giochi della Chimica 22/23.

Come ogni anno, il 29 Aprile si è tenuta a Firenze la fase regionale dei Giochi della Chimica che ha visto un’entusiasta e convinta partecipazione da parte di un numeroso gruppo di studenti del liceo scientifico “Amedeo di Savoia”. Infatti, le gare quest’anno sono state notevolmente rivoluzionate nella loro organizzazione, permettendo la partecipazione a più ragazzi.

Questo ha permesso alla scuola di creare un gruppo di ben 22 alunni, selezionati semplicemente sulla motivazione e sulla curiosità di conoscere meglio questa disciplina. La prima selezione è avvenuta a Febbraio con una gara online in simultanea in tutta Italia ed essa ha selezionato i 22 nostri studenti.

Il 29 Aprile al centro Morgagni di Firenze la selezione regionale ha visto la partecipazione di 466 alunni divisi per tipologia di percorso, liceale o tecnico, e in biennio e triennio. Lorenzo Pagliarella (IVB), 17 anni compiuti a dicembre, ha vinto la gara regionale per il triennio piazzandosi al primo posto assoluto tra i 289 concorrenti della sua categoria.

Già lo scorso anno Lorenzo aveva assaporato la soddisfazione del podio, arrivando secondo, ma non potendo accedere alle gare nazionali. Quest’anno con impegno e costanza è riuscito a conquistarsi l’accesso alle nazionali che si terranno a Roma il 24-26 maggio, dove si recherà accompagnato dalla sua insegnate prof.ssa Lucia Chetoni.

Le soddisfazioni dell’Amedeo di Savoia non sono finite qui, perché il podio, con un ottimo secondo posto nella categoria del biennio, è stato ottenuto anche dall’alunno Tommaso Gori (2Esa), alunno della prof.ssa Antonella De Pasquale. Quello che rende orgogliosi i docenti non sono solo i successi dei due alunni, ma gli ottimi posizionamenti della squadra, citiamo, come esempi, l’8° posto di Jacopo Diolaiuti (4B), il 21°-22°- 23° posto di Zhou Valentino (3Bsa), Tredici Marina (4B) e Cunsolo Irene (3B). Nel biennio oltre al secondo posto assoluto, il 6° posto è stato raggiunto da Alessandro Bartoli (2A), 8° e 9° da Ciattini Andrea (2Csa) e da Belli Enrico (2B). Non possiamo non elencare gli altri alunni che si sono distinti per le buone posizioni, per il triennio: Abbri Bianca(5B), Baronti Niccolò (3Dsa), Chiti Michelangelo (3C), Innocenti Matteo (3Asa), Mancini Silvia (5B); mentre per il biennio: Calistri Marco (2Csa), Cappioli Andrea (2Csa), Inglese Pietro (2Csa), Innocenti Viola (2B), Mercuri Giada (2Csa), Santi Giulia (2Csa), Simoncini Emma (2B) e Spagnesi Vittoria (2B).

In attesa dell’esito dell’ultima emozionante fase nazionale, complimenti vivissimi a tutti i partecipanti e un grazie agli insegnanti del Dipartimento di Scienze dell’Amedeo di Savoia, e alle organizzatrici del corso di preparazione, prof.sse Lucia Chetoni e Alessandra Sforzi, che li hanno affiancati in questo percorso.

Il Dirigente Scolastico Paolo Biagioli e gli insegnati tutti fanno gli in bocca al lupo a Lorenzo Pagliarella per la gara nazionale che lo attende tra pochi giorni.

Fonte: Liceo 'Amedeo di Savoia'