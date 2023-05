Giornata della legalità, l’impegno civile si trasforma in musica a Ponsacco

L’impegno civile si trasforma in musica. Succede a Ponsacco, dove i ragazzi e le ragazze di sette classi dell’istituto comprensivo Niccolini hanno partecipato, questa mattina, a un incontro con il cantautore Alfonso De Pietro, organizzato dalla Caritas della Diocesi di San Miniato e con il patrocinio del Comune di Ponsacco. Un’iniziativa realizzata in occasione della giornata della legalità, nell’anniversario della strage di Capaci in cui hanno perso la perso la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie anch'essa magistrata Francesca Morvillo, e tre uomini della loro scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

«È stata una riflessione interattiva con i ragazzi e le ragazze sul tema delle mafie di quanto queste hanno a che fare con il nostro mondo – hanno detto Mimma Scigliano di Caritas e Stefania Macchi, assessora all’istruzione del Comune di Ponsacco –. Perché nessuno si può esimere da fare una scelta, scegliere da che parte stare. Neanche i ragazzi così giovani».

Alfonso De Pietro, cantautore da anni attivo nell’impegno civile, ha guidato i ragazzi a una riflessione collettiva con parole chiave come legalità, libertà, bellezza, rispetto. Veri antidoti naturali contro l’illegalità.

Molta la partecipazione dei ragazzi. L’evento si è concluso con la canzone “Per amore del mio popolo” che De Pietro ha scritto su Don Peppe Diana e che ha visto anche la partecipazione musicale di don Armando Zappolini. Tutti insieme, poi, i ragazzi hanno intonato il ritornello di “Pioggia di maggio”: «Solo chi ha paura ogni giorno muore. Chi non ha paura muore una volta sola».