Una giornata dedicata alla Protezione civile, l'elicottero dei vigili del fuoco e i cani da salvataggio all'Ambrogiana

Il downburst a Cerreto Guidi nel 2014, il nubifragio a Certaldo e Gambassi in estate e l'allagamento del centro storico di Empoli in inverno nel 2019. Sono solo alcuni degli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito l'Empolese Valdelsa negli ultimi 9 anni. I territori colpiti sono accomunati da un'unica voce: quella della Protezione civile che ha prestato assistenza ai cittadini, cercando di risolvere le criticità nei momenti appena successivi ai disastri e poi anche nei giorni a venire.

Per conoscere i progetti in essere, il Piano intercomunale e tutte le associazioni in campo negli 11 comuni, è stata indetta per sabato 27 maggio dalle 10 al parco urbano della Villa Ambrogiana di Montelupo la prima giornata dedicata alla Protezione civile dell'Unione dei Comuni.

I temi affrontati saranno fra i più disparati: rischi, modalità di intervento in caso di emergenza, norme di auto protezione, dimostrazioni con droni, impiego unità cinofile, simulazione eventi sismici, attività esercitative e tanto altro.

Montelupo Fiorentino è la sede di partenza perché il sindaco Paolo Masetti, sin dal suo insediamento, è stato uno dei motori che ha portato la protezione civile dell'Unione a diventare più complessa, attrezzata, organizzata e anche 'copiata' dall'esterno. L'attività gli viene riconosciuta unanimemente dai sindaci e dagli amministratori presenti in conferenza stampa, a partire dal presidente dell'Unione Alessio Falorni, per poi passare ai sindaci Brenda Barnini (Empoli) e Alessandro Giunti (Capraia e Limite) e agli assessori Paolo Feri (Cerreto Guidi) e Jacopo Masini (Certaldo).

"Dalle immagini devastanti dell'Emilia Romagna capiamo che tutti i territori sono vulnerabili e che bisogna investire in protezione strutturale e protezione civile - commenta Masetti -. E' un rischio non annullabile e dobbiamo trovarci preparati, anche il cittadino comune è un soggetto attivo e come tale deve conoscere le norme di autoprotezione".

Nella giornata di sabato sarà presente anche l'elicottero dei vigili del fuoco, che atterrerà nel parco urbano, a fianco dei cani di salvataggio. Altri mezzi aerei voleranno sull'area, parliamo dei droni da ricognizione in scenari di emergenza. Oltre alle associazioni di volontariato, tra i tanti partecipanti ci saranno anche gli psicologi chiamati in causa per i traumi subiti da persone e familiari in casi di emergenza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Elia Billero