Dopo la pandemia il Gruppo Lapi riapre le fabbriche agli studenti

Dopo tre anni di interruzione a causa dell’emergenza Covid, le aziende del Gruppo Lapi tornano ad ospitare visite formative nell’ambito del progetto “Fabbriche Aperte 2023”.

Mercoledì 17 maggio gli studenti e le studentesse di una classe quarta dell’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato a indirizzo Chimico-Conciario sono stati ospitati nella Conceria Gi.Elle.Emme di Ponte A Egola (San Miniato) dove hanno potuto scoprire come nasce il cuoio per suola. Un tour all’interno del processo produttivo che ha guidato i giovani dalla materia prima grezza alla sua trasformazione in un prodotto di eccellenza dell’alta moda, attraverso molteplici e affascinanti fasi di lavorazione. Nel corso della visita è intervenuta anche la Figli di Guido Lapi (altra azienda Lapi Group) che ha potuto spiegare in modo approfondito la composizione e la varietà dei tannini vegetali utilizzati in questo tipo di conciatura tradizionale.

Venerdì 19 maggio invece una classe terza dell’IT Cattaneo ha fatto visita allo stabilimento di Via Malaparte a Santa Croce sull’Arno di Toscolapi, azienda di riferimento per la commercializzazione di prodotti chimici di base e solventi. L'incontro si è concentrato sull'aspetto della sicurezza, un elemento prioritario per l'azienda e dal quale si determina tutta l'organizzazione del flusso di lavoro.

Studenti e studentesse hanno seguito con interesse i numerosi passaggi del processo di stoccaggio e movimentazione dei prodotti, scoprendo quanta attenzione occorre porre in ogni mansione, anche nel rispetto della cosiddetta direttiva Europea Seveso III, recepita in Italia con il D-lgs105/2015 volto alla prevenzione ed al controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti connessi allo stoccaggio, produzione e trattamento delle sostanze classificate pericolose.

Sempre il 19 maggio Fabbriche Aperte ha fatto tappa anche a Lapi Gelatine a Empoli, player internazionale nella produzione di gelatina e peptidi di collagene da pelli bovine e di pesce. L’azienda ha ospitato le classi 4A e 4B dell’indirizzo Chimica e materiali e 4A di Biotecnologie dell’Istituto Scolastico Ferraris-Brunelleschi di Empoli, guidando ragazzi e ragazze, accompagnati dai loro docenti, in un tour all’interno del sistema produttivo che utilizza una materia prima seconda, proveniente dal settore conciario (per il bovino) e da quello alimentare (per il pesce), la trasforma e nobilita per nuove destinazioni d’uso, nei settori Farmaceutico, Alimentare, Cosmetico e Nutraceutico.

Fabbriche Aperte 2023 per il Gruppo Lapi è partito a dall’azienda di prodotti chimici FGL International di Castelfranco di Sotto e con le visite di maggio ha coinvolto in tutto circa 140 studenti e studentesse. L'iniziativa, lanciata per la prima volta da Confindustria attraverso la rete delle associazioni territoriali e di settore per promuovere la cultura d'impresa nella società, è stata sposata da Lapi Group nel 2011 insieme a Federchimica, portandolo avanti il progetto ogni anno grazie al coordinamento organizzativo del Progetto Giovani di Lapi Group, ramo della holding dedicato alle attività di formazione, impegno sociale e sviluppo sul territorio.

“Siamo molto felici di tornare a ospitare studenti nelle nostre aziende – ha commentato Francesco Lapi, responsabile del Progetto Giovani di Lapi Group -. Questa è una preziosa occasione per i ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro, per conoscere dal vivo le realtà aziendali presenti sul territorio”. “Quest’anno abbiamo rinnovato la nostra partecipazione al progetto formativo con una nuova organizzazione, studiata per far incrociare, in modo quanto più utile ed efficace, il percorso formativo degli studenti con le visite in azienda. Dalla risposta degli stessi studenti, dal loro interesse ed entusiasmo, abbiamo già ottenuto la prima conferma positiva sull’esito dell’iniziativa”.​

Fonte: Ufficio stampa Lapi Group