Improvvisazioni di sax per chiudere la mostra di Paola Vallini a San Miniato

La performance di uno dei più intensi suonatori di sax al mondo, chiuderà, sabato 27 maggio ore 21,15 all'Orcio d'Oro di via Conti a San Miniato, la mostra di Paola Vallini. Sarà davvero un evento straordinario questo concerto di Espinoza Grechi Dimitri intitolato Evocazioni musicali: ogni volta vere e proprie improvvisazioni a partire dalle opere di Paola Vallini.

Il progetto nasce all’interno di OREB per sassofono solo e riverbero naturale: “Ho scelto di affrontare il tema delle virtù spirituali – ha detto Dimitri -, ritenendo importante riproporlo in tempi come questi, apparentemente così poco spirituali”. Ha dato vita a questo suo progetto, lavorando nello spazio straordinario di edifici – spesso sacri, ma non solo – sparsi in tutto il territorio, per questo sarà interessante il confronto con lo spazio evocativo della Torre degli Stipendiari, luogo magico delle mostre organizzate dall’Orcio d’oro.

Il confronto non sarebbe comunque stato sufficiente, se non a partire dalla ricerca spirituale delle pittrice, Paola Vallini fa riferimento a religioni ancestrali, che partono dagli inizi della storia, anzi dalla preistoria dell’uomo, una nuova scommessa per questo sassofonista ormai livornese, anche se nato a Mosca nel 1965.

DIMITRI GRECHI ESPINOZA

Ha frequentato il Jazz Mobile di New York e completato i corsi di alta qualificazione professionale presso Siena jazz con P. Tonolo. Nel 2000 ha fondato il gruppo di ricerca musicale Dinamitri Jazz Folklore che nel 2014 ha ottenuto il 2 posto nella classifica della rivista Musica Jazz come miglior gruppo italiano. Nell'agosto del 2001 è stato invitato a suonare al festival Panafricano a Brazzaville (Congo). Dal marzo 2002 al 2003 ha collaborato con Goma Parfait Ludovic, direttore della compagnia congolese Yela wa, nell'ambito della ricerca sulla tradizione della musica di guarigione africana con seminari e spettacoli. Dal 2004 svolge la sua attività principalmente in due direzioni: l’applicazione dei risultati delle ricerche sulle culture tradizionali alla musica del gruppo Dinamiti Jazz Folklore, e al concerto in solo “Oreb”, oltre all’attività didattica. Nel 2011 ha partecipato al “Festival Au Desert” in Mali, e dal 2012 al 2014 ha diretto il progetto “Azalai-Carovana musicale” con il quale ha suonato in alcuni dei più grandi festival europei.