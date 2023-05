In/Canti e Banchi, magia e buon cibo di pari passo a Castelfiorentino

In/Canti e Banchi scalda i motori e anche i… fornelli. Da Giovedì sera il Festival della magia open air comincerà a invadere le vie del centro con i primi spettacoli e l’apertura in Piazza Gramsci (dalle ore 18.00) del “Food Festival”, mentre dal pomeriggio di venerdì saranno inaugurate alcune mostre, che da sempre arricchiscono la manifestazione con nuove proposte.

Avvio dunque dalle 18.00 con il Food Festival (Piazza Gramsci), animato da un Dj Set e da dodici Truck Food che offriranno tante specialità della tradizione gastronomica delle varie regioni italiane (e non solo): dagli hamburger di Angus a quelli di Chianina, dal fritto di pesce agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta napoletana ai coccoli fritti, dalla patata ripiena al tortel di patate, dal Fagotto dì Chianti alla polenta fritta in mille varianti; e poi cannoli e arancini siciliani, gelato thailandese, 4 birre artigianali, cocktail bar. Sempre di giovedì, dalle 20.30, le vie del centro storico basso ospiteranno “Anteprima Corti Circuito”, che in vista della maratona teatrale di domenica offriranno ai visitatori alcuni spettacoli come le “Chiassate alla finestra” a cura di TeatroCastello, “Sister Act” di Contrad’Arte e una doppia esibizione (la Bandina e Squiibrass) della Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino.

Venerdì pomeriggio inaugurazione di alcune mostre. Nello “spazio eventi” del Circolo “Il Progresso” (Corso Matteotti) si svolgerà alle 17.30 l’apertura della mostra fotografica di Stefano Longhi, ben noto alla comunità di Castelfiorentino per le sue suggestive immagini in bianco e nero, e la presentazione di due volumi di Alessandro Verdiani (“Vecchia scuola mia” e “La piena del 4 novembre 1966”) con la partecipazione del giornalista Marcello Mancini e del Vicesindaco, Claudia Centi; alle 18.30 l’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata) accoglierà un “vernissage” sulla mostra di Vinicio Berti (a cura di Exponent) con interventi del Vicesindaco Claudia Centi, del Presidente dell’Archivio Vinicio Berti, Giuseppe Chiarello, e dal critico d’arte Francesco Funghi. Come si ricorderà, le opere di Vinicio Berti vengono esposte anche al Ridotto del Teatro del Popolo fino all’11 giugno. In serata (Via Tilli sala 1, ore 21.00) il Gruppo Fotografico “Giglio Rosso” aprirà la mostra “Fashion Day”, con le immagini più belle dell’evento che si è tenuto a Castelfiorentino qualche settimana fa.

Venerdì sera, infine, la “Magia” alzerà il sipario attraverso i primi “incontri ravvicinati” con maghi e prestigiatori, la marching band di una insolita coppia di sposi-musicisti, le coreografie accattivanti di “fuoco e danza”, i clown a cavallo e alcuni personaggi bizzarri, mentre chi lo desidera potrà dedicarsi ad attività ludiche oppure essere immortalato in una foto “minutera”, secondo la tecnica adottata dai fotografi ambulanti un secolo fa. Proseguirà inoltre il “Food festival” con tante delizie gastronomiche che rappresentano il meglio della tradizione alimentare italiana Tutto il centro storico sarà inoltre impreziosito dalle belle installazioni della mostra diffusa “Community” di Davide Dall’Osso, mentre le vetrine dei negozi ospiteranno i lavori realizzati dai bambini e dai ragazzi coinvolti nel progetto “metamorfosi”.

Sabato e domenica In/Canti e Banchi proseguirà con gli spettacoli di magia e il mercato.

In Canti e Banchi è promosso dal Comune di Castelfiorentino (direzione artistica Terzostudio) in collaborazione con numerose associazioni. Sponsor della manifestazione: Banca Cambiano 1884 Spa, Toscana Energia, Unicoop Firenze, Ati servizi, e inoltre Scotti Ugo, FC Cornici, Dani Marmi, Accademia Italia, Tamburini Srl, Beauty at Home, Lorenzo Ciapetti e figlio, L’Accento, Assicurazioni Generali, Errebici, Calugi Tartufi, Masterelectric

Per informazioni dettagliate sul programma e gli orari degli spettacoli (che si consiglia di consultare): www.incantiebanchi.it; www.comune.castelfiorentino.fi.it; e la pagina facebook dedicata, oppure si può contattare l’Ufficio Turistico (0571.629049).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa