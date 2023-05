La storia delle Case del Popolo, il racconto di un anno di ricerca dei giovani empolesi

Si svolgerà giovedì 25 maggio alle ore 21,00 alla Casa della Memoria in Via Livornese, 46 l’iniziativa "Un anno di pace, memoria e antifascismo", organizzata da Arci Empolese Valdelsa, Anpi Empoli, Aned Empolese Valdelsa, in collaborazione con Arci Servizio Civile Empoli e con il patrocinio del Comune di Empoli.

L’iniziativa, che si svolge alla fine del progetto di servizio civile universale "pace, memoria e antifascismo", intende raccontare per voce dai volontari e dalle volontarie, un anno di ricerca e di approfondimento sulla storia delle Case del Popolo, sulle figure femminili nella Resistenza e sulle deportazioni nel nostro territorio. In questa occasione i giovani che hanno svolto servizio civile all’interno delle tre associazioni presenteranno i rispettivi lavori riassuntivi della lunga e complicata ricerca, che è stata possibile grazie alla loro tenacia e curiosità e grazie al supporto di docenti, storici, esperti, archivisti, bibliotecari, dirigenti di Circoli Arci, familiari di deportati o parenti di antifascisti. Ognuno, con il proprio contributo, ha permesso che si aprissero nuove strade nella ricerca e soprattutto ha fornito linfa e motivi di nuove indagini e percorsi.

Sarà quindi una serata di narrazione, attraverso vari strumenti, di un anno di cittadinanza attiva, di riscoperta della memoria, di solidarietà e collaborazione per ricostruire la storia del territorio attraverso testimonianze, foto e video. Tutto il materiale prodotto che verrà presentato giovedì in forma ridotta, sarà pubblicato on line e reso disponibile in forma integrale per chiunque fosse interessato e volesse approfondire la storia locale, con la speranza che possa divenire un ulteriore contributo alla ricerca e allo studio della memoria.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa - Ufficio stampa