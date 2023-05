Da Los Angeles si sposarono a Lucca 25 anni fa, Skip e Victoria tornano in città

Una storia d’amore romantica e duratura, suggellata 25 anni fa in un matrimonio lucchese che i due cittadini americani non hanno mai dimenticato. Si sposarono proprio a Palazzo Orsetti, infatti, in un caldo pomeriggio primaverile del 1998 Skip e Victoria Harris, che hanno nuovamente fatto tappa a Lucca per rivivere le sensazioni e le emozioni di quell’indimenticabile giorno.

Ad accoglierli a Palazzo Orsetti, dove i due 25 anni fa si unirono in matrimonio, l’assessore al turismo Remo Santini, che ha voluto omaggiare la coppia con un presente, prima di accompagnarli in visita tra le bellezze della principale sede comunale.

Emozioni forti e tanti sorrisi, per una coppia che associa alla città di Lucca, di cui si dicono metaforicamente innamorati, l’inizio della propria storia coniugale. Un legame che resterà indissolubile e che i due cittadini americani, provenienti da Los Angeles (California), hanno voluto celebrare con questa visita assieme ai testimoni dell’epoca, David e Heli Harris e Steven e Ann Luby.

Le foto del matrimonio, mostrate con soddisfazione all’arrivo della coppia, sono state replicate con le stesse pose e negli stessi luoghi di quel giorno di primavera del 1998, per un ricordo speciale che alimenta ulteriormente l’intenso legame della coppia californiana con la città di Lucca.