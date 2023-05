Manifesti con il candidato del cdx Persiani ritratto come Hitler, è polemica a Massa

"In una zona centrale di Massa è apparso questo increscioso manifesto che denigra la figura del candidato Persiani e il suo elettorato. Un gesto da condannare senza se e senza ma". Questa la denuncia del comitato del candidato del centrodestra sindaco Francesco Persiani, trasfigurato e ritratto come Adolf Hitler in un manifesto.

"Ritengo vergognoso tutto ciò oltre che una mancanza di rispetto, non tanto nei miei confronti, quanto soprattutto verso tutti quei cittadini che hanno espresso democraticamente il loro voto nei confronti della mia persona e della mia coalizione e a cui tutti devono riconoscere rispetto", ha commentato il candidato di centrodestra Persiani.

"Di certo non sono questi gesti ad intimorirci o a danneggiarci, ma devo dire di essere amareggiato per un gesto vile e di così basso profilo. Noi preferiamo continuare a parlare di temi e proposte concrete che aiutino soprattutto i massesi, compresi quelli che al primo turno non sono andati a votare, a recarsi alle urne per il ballottaggio e sceglierci per proseguire il lavoro per altri 5 anni di buongoverno."

Sulla vicenda interviene anche l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi: "Chiunque abbia imbrattato i manifesti elettorali di Francesco Persiani per accostarlo ad Adolf Hitler, ha avuto una idea miserabile e di orrendo gusto. Un accostamento che manca di rispetto alla tradizione politica del nostro schieramento, plurale e democratico e alla figura di Persiani, persona civile e sempre disponibile all'ascolto. Sono solidale a Francesco Persiani per questa vicenda di pessimo gusto, mi auguro che gli autori di questo gesto vengano individuati".

Tutto questo avviene in piena campagna elettorale per il ballottaggio che si terrà sabato 28 e domenica 29 maggio proprio tra Persiani e Enzo Remolo Ricci per il centrosinistra. Persiani è sostenuto da Lega, Fi, Forza Italia-Pli-Ascoltare per fare, Francesco Persiani sindaco e Civici Apuani e ha ottenuto il 35,42% dei voti, mentre lo sfidante, sostenuto dal Pd, Massa è un’altra cosa, Evangelisti per Massa 2023, Alleanza Verdi e Sinistra e Per Massa dalla parte del cuore, ha ottenuto il 29,95%.