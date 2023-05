Morte psichiatra, sequestrati tutti i cassonetti per recuperare le scarpe del presunto assassino

Per l'omicidio della psichiatra Barbara Capovani, morta ore dopo l'aggressione avvenuta all'ospedale di Cisanello a Pisa, oggi sono stati conferiti gli incarichi a consulenti e periti per le analisi genetiche sui reperti trovati nel luogo del delitto.

Le indagini della polizia non si sono mai fermate e sono arrivate fino a un container di vestiti dove sono state trovate delle scarpe da ginnastica di un noto marchio, identiche a quelle indossate da Gianluca Seung al momento dell'aggressione.

Sono stati sequestrati infatti tutti i cassonetti lungo la via di fuga del presunto autore. Addirittura per recuperare il contenuto di uno di questi, un cassonetto collocato in via Pietrasantina all’altezza della pensilina dell’autobus prima dell’incrocio con via del Marmigliaio, che era già stato già svuotato e che era destinato alla esclusiva raccolta del vestiario, è stato necessario sequestrare un intero container collocato in area doganale presso il porto di Livorno.

E' stato bloccato un container, composto da oltre 60 imballi composti da 350 chili di vestiario ciascuno, in uscita dall’area doganale, è stato riportato presso la sede dell’azienda titolare, allo scopo di sottoporlo all’esame del suo intero contenuto, capo per capo.

Una dozzina di poliziotti della Squadra Mobile di Pisa e della Polizia Scientifica ha lavorato nella ricerca di elementi utili, giungendo a recuperare il paio di scarpe.

Secondo la ricostruzione della polizia, l'aggressore si era portato uno zaino con delle ciabatte, che si sarebbe messo a fatto avvenuto, buttando via le scarpe poi ritrovate nel cassonetto. Tramite il sequestro delle mascherine trovate nella casa dell'indagato e delle ciabatte, sarà possibile sottoporre a analisi biologica il tutto per riscontrare la presenza del Dna della vittima assieme a una cartellina di documenti che, secondo quanto ricostruito sinora, l’indagato avrebbe custodito all’interno del suo zaino e portato con sé nelle fasi del delitto.