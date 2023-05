Nuovi treni in Toscana, arrivano anche a Empoli

Sono entrati in servizio oggi sui binari della Toscana, il quinto treno POP ed il terzo BLUES.

Continua a crescere la flotta del Regionale di Trenitalia, società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane.

Il nuovo POP è entrato in servizio oggi effettuando il Regionale 18271 in partenza alle 7.16 da Firenze per Empoli e sarà dedicato alle linee tra Firenze ed Empoli e Pistoia-Prato-Firenze-Montevarchi.

Mentre il BLUES ha effettuato il Regionale 18986 in partenza alle 6.59 da Borgo San Lorenzo per Firenze Campo Marte e viaggerà sulle linee del Mugello e Senese.

A questi due nuovi treni durante il 2023 si aggiungeranno gradualmente altri 14 POP, che completeranno la flotta prevista di 19 POP in totale. Mentre è previsto, sempre per l’anno in corso, l’arrivo di altri 9 BLUES che porteranno la flotta ad un totale di 12 mezzi.

