Palio di Fucecchio, solo il 6,25% ha indovinato la contrada vincitrice

Il Palio di Fucecchio è stato l'oggetto del sondaggio di gonews.it degli scorsi giorni. Il voto è terminato alle 15 di domenica 21, all'avvio dell'evento all'interno della Buca d'Andrea. Avevamo chiesto un pronostico ai contradaioli e ai simpatizzanti della competizione del Cuoio su chi sarebbe stato il vincitore secondo loro. Ebbene, a indovinare è stato solo il 6,25% dei votanti, che ha indicato correttamente la contrada Sant'Andrea, che aveva come cavallo Banzai e come fantino Gavino Sanna.

Il sondaggio vedeva la vittoria di Porta Raimonda (17,19%), seguito da San Pierino con l'11,72% e Ferruzza a poco meno dell'11%. La prima è uscita direttamente in batteria, mentre le altre due sono state le contrade che hanno dato più filo da torcere al mossiere Andrea Calamassi. Ferruzza è stata oggetto di richiamo dopo l'imposizione di stare al secondo canapo perché il cavallo scalciava. Mentre San Pierino non ha rispettato le posizioni, finendo in sesta posizione in finale.

Ricordiamo che domani, mercoledì 24 maggio, dalle 21 circa sulla pagina Facebook di gonews.it si terrà il Processo al Palio, con la contrada Sant'Andrea protagonista dell'ultimo cencio vinto, il settimo (un record).

Di seguito tutte le percentuali di voto.

Porta Raimonda 17.19%

San Pierino 11.72%

Ferruzza 10.94%

Borgonovo 8.59%

Porta Bernarda 7.81%

Samo 7.81%

Torre 7.81%

Botteghe 7.03%

Cappiano 7.03%

Sant'Andrea 6.25%

Massarella 4.69%

Querciola 3.13%