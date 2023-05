Si inaugura la sala del Consiglio comunale dedicata a Denise Latini

Tutto pronto per l’inaugurazione della sala consiliare del Comune di Certaldo, che si terrà domenica 28 maggio alle 10:30, dopo il lungo lavoro di ristrutturazione che ha interessato l’intero municipio, già inaugurato lo scorso dicembre.

Questo è quindi l’ultimo tassello con il quale può dirsi definitivamente ultimato l’intervento dello storico edificio, realizzato su cinque livelli nel 1866, chiuso all’inizio del 2020 per analizzare a fondo e risolvere alcune criticità strutturali che si erano presentate nei mesi precedenti.

La sala del Consiglio comunale torna al primo piano del palazzo, assumendo di nuovo simbolicamente un ruolo centrale per la rappresentatività e per la democrazia. Dagli arredi all'illuminazione, dall'impianto audio alle sedute per i consiglieri, cambia volto dopo un accurato intervento di restyling, pronta per mostrarsi completamente rinnovata e al massimo della sua funzionalità.

La sala sarà intitolata con una cerimonia ufficiale a Denise Latini, scomparsa ad agosto del 2020, che è stata presidente del Consiglio comunale e un punto di riferimento importante per la politica locale.

"A partire da domenica prossima potremo finalmente tornare a vivere a pieno la nostra sala consiliare, la casa di tutti i cittadini, il luogo che accoglie e rappresenta al meglio la partecipazione democratica al governo della cosa pubblica e la dialettica tra i rappresentanti delle istituzioni e della comunità – dichiara il sindaco Giacomo Cucini -. Finalmente ha un nuovo aspetto, più accogliente e moderno, ed è attrezzata in modo da assolvere il compito che riveste. Siamo felici di intitolare questo spazio a Denise Latini, che ha sempre portato avanti con impegno e passione l’attività politica, dimostrando un interesse autentico e profondo nel migliorare la comunità. Denise ha sempre rispettato profondamente l’istituzione del Consiglio comunale, nel quale ha seduto per 15 anni, di cui cinque da presidente".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa