Spiate negli spogliatoi dell'ospedale, chiesto il rinvio a giudizio per tre tecnici

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone in merito al caso delle dipendenti dell'ospedale di Empoli spiate negli spogliatoi femminili. Lo riporta la stampa locale quest'oggi. I tre tecnici che potrebbero finire a processo sono un 57enne di Castelfranco di Sotto, un 41enne di Capraia e Limite e un 36enne di San Miniato, con l'accusa di interferenze illecite nella vita privata in concorso, con l'aggravante dei 'motivi abietti'. Almeno 70 donne stanno ricorrendo per una class action. Si tratta di infermiere e oss, rimaste spiate da una telecamera microscopica che si collegava a un display nel locale attiguo agli spogliatoi. Le immagini non sono finite nel web, ma il trauma per le dipendenti è stato comunque grave.