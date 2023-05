Alla 10k Run Empolese anche i ragazzi di Finale Emilia

A Empoli stanno affluendo fiumi di adesioni per la seconda edizione della 10K Run Empolese, in programma domenica, ma ce ne sono alcune che hanno un sapore particolare. Alla società organizzatrice è arrivata la richiesta di partecipazione di una cinquantina di atleti da Finale Emilia e la conferma della loro presenza, nel particolare momento che il loro territorio sta vivendo è uno squarcio di speranza, per cercare qualche ora di leggerezza mettendo da parte il dolore e le preoccupazioni. E’ chiaro che, sia da parte degli organizzatori che di tutti gli altri presenti, non mancherà loro il sostegno morale e l’abbraccio ideale per quello che stanno passando.

La gara toscana, inserita nel calendario Uisp, si sviluppa su un percorso a giro unico completamente pianeggiante, estremamente adatto al conseguimento dei propri primati personali. Sede di partenza e arrivo sarà lo Stadio Castellani, che ospita le partite dell’Empoli in serie A, per poi svilupparsi dalla zona sportiva verso le vicine località di Cortenuova, Pontorme e Tinaia per poi fare ritorno allo stadio. Il via verrà dato alle ore 9:00. Scontato l’assalto ai migliori tempi stabiliti nell’edizione inaugurale da Stefano Massimi in 32’21” e da Martina Martelli in 38’25”.

C’è ancora tempo per iscriversi, al costo di appena 10 euro con un ricco pacco gara che verrà consegnato a tutti coloro che hanno aderito a partire dalle ore 7:30 contiguamente al ritiro del pettorale. Insieme alla prova agonistica è prevista anche la non competitiva sulla distanza di 5 km. A fine gara si svolgeranno le premiazioni, che coinvolgeranno i primi 10 assoluti e veterani e i primi 5 argento sia al maschile che al femminile, oltre alle prime 5 società.

Fonte: Ufficio Stampa