L'Abc di nuovo alle finali nazionali under 15. Mostardi: "Un'emozione pazzesca"

Per il secondo anno consecutivo Alessandro Mostardi conduce l’Abc alle Finali Nazionali Under 15: “Un orgoglio portare Castelfiorentino tra le migliori squadre italiane”. Il responsabile Claudio Calvani: “Il giusto premio per un grande lavoro”.

Le sue qualità sono ormai ben note nell’ambiente ma se questo non fosse sufficiente ci sono i fatti a dimostrarlo. Coach Alessandro Mostardi si conferma un allenatore di lusso per il settore giovanile targato Abc Castelfiorentino e per il secondo anno consecutivo raggiunge le Finali Nazionali Under 15, in programma a Pescara dal 28 maggio al 4 giugno. Dopo il gruppo 2007, con cui lo scorso anno è stato anche vice campione regionale, quest’anno è stata la volta del gruppo 2008/2009, con cui ha staccato il pass per la finali al concentramento interregionale di Sora. Un grandissimo orgoglio per l’Abc e per tutta Castelfiorentino, che tornano alla ribalta nazionale tra le 16 migliori squadre d’Italia, ma soprattutto un traguardo assolutamente meritato per il gran lavoro che Alessandro e i suoi ragazzi hanno condotto negli ultimi quattro anni.

“Raggiungere queste finali nazionali è un’emozione indescrivibile – spiega Alessandro – forse ancora maggiore dello scorso anno, quando già fu pazzesca. Quest’anno, a differenza della passata stagione, quando l’accesso alla finale fu deciso da uno spareggio andata e ritorno, abbiamo dovuto superare un concentramento interregionale incontrando squadre come Cantù, Torino e Caserta. Ed essere riusciti a staccare questo pass è un grandissimo traguardo per noi e per una realtà come Castelfiorentino. Nei tre giorni di gare a Sora i ragazzi hanno avuto un atteggiamento davvero super, ben consapevoli dell’importanza della posta in gioco. Quindi credo che questa finale nazionale sia assolutamente meritata, sia per quello che abbiamo fatto in questa stagione, sia per il percorso di crescita di questi quattro anni. Ci tengo a ringraziare in particolare il mio vice Giovanni Corbinelli, perchè insieme abbiamo raggiunto due finali nazionali in due anni e credo che non sia una caso: l’alchimia che si è creata sul campo e fuori dal campo è uno degli elementi che stanno alla base di questi bellissimi traguardi. Ovviamente un grazie alla società, che ha creduto in noi e che ci permette di lavorare al meglio. Ogni successo è frutto di un insieme di tasselli che si sono perfettamente incastrati”.

Anche alla luce di quelle dello scorso anno, come si prospettano queste finali nazionali di Pescara?

“Saranno ovviamente un palcoscenico bellissimo ma anche molto competitivo. Racchiuderanno il meglio della categoria Under 15 quindi è ovvio che il livello sarà molto alto. Rispetto allo scorso anno, quando siamo stati inseriti in un girone di ferro, credo che, almeno sulla carta, il girone di quest’anno sia più alla nostra portata. Ho iniziato a guardare le partite delle nostre avversarie (Dbs Roma, Collegno Basket e Basket Club Porto Sant’Elpidio) e sono tutte indubbiamente ottime squadre. In particolare la gara di esordio con Roma, squadra che ha un gioco basato molto sull’intensità e sull’aggressività, sarà subito un bel banco di prova. Questa settimana dovremo essere bravi a preparare bene ogni partita e poi scendere in campo e dare il massimo. L’obiettivo? Provare a passare il turno. E poi, a quel punto, giocarsela e godersi questa esperienza”.

A livello personale ed emotivo cosa rappresenta per te questa finale nazionale?

“Una grande soddisfazione che premia la passione e la voglia che ogni giorno metto in campo con i ragazzi, a maggior ragione perchè replicare dopo l’anno scorso non era facile. Portare l’Abc tra le 16 migliori squadre italiane è un grande orgoglio, farlo per due anni consecutivi è davvero pazzesco. Ma questa squadra e questi ragazzi se lo meritano, quindi dobbiamo viverci al massimo questa esperienza cercando di portare a casa il miglior risultato possibile”.

Un traguardo che rende fiera l’intera Abc ed in particolare il responsabile tecnico del settore giovanile Claudio Calvani, per il quale questa finale rappresenta la conclusione perfetta di una stagione ricca di soddisfazioni per tutti i settori della società.

“È stata una stagione impegnativa ma bellissima – attacca Claudio – culminata con il ritorno in serie B e con una finale nazionale Under 15. Due traguardi che sono la punta dell’iceberg di un intero movimento che ci ha regalato tante soddisfazioni, a partire dal minibasket fino ad arrivare al settore giovanile e alla prima squadra. Risultati resi possibili grazie alle indiscusse capacità dei nostri allenatori ed istruttori, che ci hanno permesso di essere ai vertici in tutti i campionati, e all’impegno e alla passione dei nostri ragazzi. Raggiungere due finali nazionali in due anni significa che alla base c’è una grande lavoro che sta dando i suoi frutti, ed è proprio su questa strada che dobbiamo proseguire, con lo stesso impegno e la stessa collaborazione tra squadre e settori. L’alchimia ed il confronto all’interno dello gruppo degli allenatori sono uno dei nostri valori aggiunti su cui stiamo costruendo lo staff tecnico per la prossima stagione. L’applauso dunque ad Alessandro e ai suoi ragazzi, che ci rappresenteranno a Pescara, e a tutte le nostre squadre e agli allenatori, che ci stanno rendendo davvero orgogliosi di questa Abc”.

Fonte: Ufficio Stampa - Abc Castelfiorentino