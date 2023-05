Accountability Day: la giornata della Fondazione Meyer per presentare il suo bilancio 2022

Una giornata per condividere quanto la Fondazione Meyer è riuscita a fare lo scorso anno per i piccoli pazienti del Meyer, grazie al sostegno dei donatori. L’appuntamento con l’Accountability Day è per sabato 27 maggio presso il Meyer Health Campus. A introdurre la giornata, alle 10, sarà Gianpaolo Donzelli, presidente della Fondazione Meyer, con un intervento dal titolo “I valori della Fondazione Meyer”. Alle 10.40 seguiranno le testimonianza di professionisti che condivideranno i progetti sostenuti: Iacopo Olivotto, responsabile della Cardiologia pediatrica AOU Meyer parlerà dello sviluppo clinico del Meyer; Francesco Severi, referente della Simulazione pediatrica presenterà le ultime novità del Centro dedicato alla simulazione presso il Meyer Health Campus, mentre Claudio Micheli, referente della LudoBiblio del Meyer condividerà l’esperienza del gioco, della lettura e dell’Ortogiardino presso l’Ospedale pediatrico fiorentino. A parlare a nome dei tanti donatori che ogni giorno supportano la Fondazione sarà Meri Vigilanti, mentre Antonio Ponzo, responsabile delle relazioni esterne della Enegan S.p.a., si farà portavoce delle aziende che contribuiscono a rendere il Meyer un luogo sempre più a misura di bambino. Sara Lo Grande, presidente dell’Associazione Amici del Meyer, darà voce al mondo del volontariato, mentre la lunga esperienza di Tiziano Staiano e Francesco Vallini, fautori del progetto MiaDi sarà preziosa per comprendere la portata di tutti quegli eventi benefici che vengono organizzati, in tutta Italia, a sostegno della Fondazione. La voce dell’Ospedale sarà infine quella di Francesca Bellini, direttore sanitario AOU Meyer. A moderare l’incontro sarà Alessandro Benedetti, segretario generale della Fondazione Meyer. Ad ogni partecipante sarà consegnata una copia del Bilancio 2022, che quest’anno presenta una grafica completamente rinnovata e che, come ogni anno, è stato certificato da una società indipendente di revisione.

Il bilancio

Anche quest’anno il bilancio testimonia che la solidarietà e la fiducia dei donatori non si fermano: la raccolta fondi 2022 ha raggiunto complessivamente la cifra di 12.020.723 mila euro. Un buon risultato nonostante un anno difficile da un punto di vista economico e sociale. La raccolta fondi di individui, imprese, fondazioni e altri soggetti (al netto del contributo del cinque per mille) è rimasta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Un traguardo importante, ottenuto grazie al ritorno di alcuni eventi e al buon esito della campagna di Natale, che ha superato quota 1 milione di euro.

L'affetto che arriva da lontano. Nel corso del 2022 sono stati 167 gli eventi di raccolta fondi che si sono svolti in presenza su tutto il territorio della Toscana, e altri 20 eventi si sono svolti sul territorio nazionale. Si tratta di appuntamenti capaci di rinnovarsi nel tempo, diventando sempre momenti di condivisione e diffusione della mission della Fondazione Meyer, nonché di specifici progetti dell’Ospedale. Trentaquattro invece gli eventi di raccolta fondi che si sono svolti online, sulla piattaforma crowdfunding della Fondazione Meyer.

A cosa è servito il 5x1000

Come accade ogni anno, la devoluzione del 5x1000 da parte del Ministero, in base alle scelte dei contribuenti, continua a essere un’importante voce della raccolta fondi: nel 2022 sono 183.495 i cittadini che hanno scelto di donare alla Fondazione. I fondi legati al 5x1000 sono stati impiegati per aggiornare le tecnologie sanitarie (sostituire le apparecchiature che non funzionano più o che necessitano di un aggiornamento) e sviluppare numerosi progetti di accoglienza e di carattere sanitario come ad esempio il supporto per il servizio di mediazione culturale, l'assistenza domiciliare, il servizio di psicologia, il servizio sociale, i servizi per la terapia del dolore e cure palliative, il trasporto protetto neonatale, lo sviluppo della chirurgia addominale e la chirurgia robotica in ambito neurochirurgico.

Alcuni traguardi raggiunti:

Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Arredi sicuri e accoglienti, impianti di illuminazione di ultima generazione con tecnologia domotica, un piccolo giardino dedicato e una soft-room completamente imbottita, con schermo e musica rilassante per superare i momenti più difficili. Sono queste le caratteristiche del nuovo reparto di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il nuovo reparto ha una capacità di accoglienza maggiore ed è passato dai precedenti otto posti letto della struttura di Villa Ulivella ai dodici attuali. Si tratta di una risposta concreta al fenomeno crescente di giovani e giovanissimi con disturbi e patologie psichiatriche. Determinante, per la realizzazione dell’intervento è stato il contributo della Fondazione Meyer con la donazione della famiglia Frascheri, attraverso Cinzia Frascheri.

Cardiologia 4.0

Nel 2022 la Fondazione Meyer è stata chiamata anche a sostenere l'acquisto di un nuovo ecografo per la cardiologia pediatrica. L’ecografo si distingue per un’eccellente qualità delle immagini prodotte nelle applicazioni cardiache 2D e 4D, l’altissima risoluzione spaziale durante il battito cardiaco, la rapidità nell’elaborazione delle immagini. Grazie ad un corredo di sonde ecografiche di ultima generazione e numerosi pacchetti software è possibile elaborare diagnosi con maggiore sicurezza e velocità.

Laboratorio T3Ddy (Stampa 3D per la chirurgia)

Il Meyer ospita una vera e propria “Officina 3D”. Si tratta di T3Ddy (Personalized pediatrics by inTegrating 3D aDvanced technology), il laboratorio congiunto con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze istituito nel 2016 e sostenuto annualmente dalla Fondazione Meyer. Il progetto declina la stampa 3D in modo innovativo per una serie di avanzatissimi impieghi: dalla creazione di modelli tridimensionali per migliorare la pianificazione degli interventi chirurgici, alla realizzazione di “gessi” davvero su misura degli arti, più leggeri e comodi per i bambini, all’impiego educativo e ludico grazie al carrello della “maker therapy”, oltre al vasto utilizzo nella simulazione in pediatria per la formazione degli operatori.

Centro Simulazione Pediatrica

Realizzato con la supervisione del Boston Children’s Hospital e della Harvard Medical School, il Centro è una riproduzione realistica di un ospedale con stanze di degenza, sala operatoria, stanze di terapia intensiva e terapia intensiva neonatale. Una vera e propria “palestra” per gli operatori, che potranno formarsi in un ambiente sicuro riducendo il rischio di errori nella pratica clinica quotidiana. La struttura, unica in Italia, rappresenterà un punto di riferimento fra i centri di simulazione sia a livello regionale che a livello nazionale e internazionale ed è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione Mario Marianelli.

Meyer Health Campus: una fabbrica di conoscenza

Dopo due anni e mezzo di lavori, il Meyer Health Campus ha aperto le sue porte il 2 settembre 2022. La struttura di 5mila metri quadri, immersa in un parco di quasi tre ettari, ospita un centro per la formazione in ambito pediatrico, l’aggiornamento continuo del personale, la simulazione in pediatria e le attività didattiche delle Scuole di Specializzazione dell’area medica dell’Ateneo fiorentino che hanno sede presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer. La Fondazione Meyer ha contribuito in modo importante all’acquisizione degli arredi del Campus, insieme alla dotazione del sistema centralizzato audio e video e ai necessari adeguamenti infrastrutturali per la sua installazione, così come alla creazione del sito web della struttura e alla segnaletica.

