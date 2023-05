Liceo Virgilio, i risultati del concorso letterario: premiati studenti e studentesse

È stata davvero, di nuovo, una festa quella che si è svolta lunedì 23 maggio in occasione della Premiazione del Concorso Letterario del Virgilio-Fondazione Petralli. La splendida cornice del Chiostro e del Cenacolo degli Agostiniani ha accolto, grazie al sostegno e la partecipazione della Biblioteca Fucini nella persona direttore Carlo Ghilli, svariate espressioni della creatività degli studenti del Liceo.

Dal dipartimento di Discipline Grafiche, Pittoriche e Scenografiche del Liceo Artistico nove tele delle classi IV e V A hanno accolto gli ospiti al loro arrivo, mentre il prof. Escobar accompagnava al violoncello Ana Gabriela Mogollón con il suo clarinetto. Ancora uno studente del Liceo, Cosimo Gambassi, eccezionale paparazzo, ha documentato minuziosamente l’evento. G

li undici giovani autori che hanno inviato i loro racconti alla giuria del concorso, accompagnati da familiari e amici sono stati salutati dalle parole ispiratrici di Stephen King: “Scrivere è soprattutto un modo per arricchire la vita di coloro che leggeranno i tuoi lavori e arricchire al contempo la propria. Scrivere è tirarsi su, mettersi a posto e stare bene. Darsi felicità, va bene? …Scrivere è magia, è acqua della vita come qualsiasi altra attività creativa. L'acqua è gratuita. Dunque bevete. Bevete e dissetatevi.”

Ospiti graditissimi della premiazione di quest’anno, Caterina Guagni, scrittrice, che ha svolto nel liceo il seminario di scrittura nella sua seconda edizione 2023, e il prof. Matteo Bensi, segretario della giuria del Premio Letterario Pozzale-Luigi Russo. Il tema del concorso nella sua settima edizione La strada per Nessundove, cioè il viaggio nell’accezione più vasta dei suoi molteplici significati, ci era stato suggerito dallo scrittore e caro amico Daniele Nicastro, che ha seguito i ragazzi nella prima edizione del seminario di scrittura. Tutti i partecipanti, per il loro aver messo in gioco davanti a una giuria e un pubblico, la loro passione per la scrittura sono stati premiati con un dono della fondazione e l’attestato di partecipazione della scuola.

Cecilia Gherardini, con il suo In viaggio

Sofia Caruso, con il suo Le stagioni delle margherite

Angelica Bini, con La meta che nessuno mi ha indicato

Elettra Cerrone, con La dama e la spada

Stefano Giantini, con Camminando nella Memoria

Alessia Raugei, con I colori del buio

Dimitri Paoletti, con A occhi aperti

e Rita Nesti, con Vivere con il freddo dentro

I primi tre racconti classificati, La triste verità,di Jennifer Cortini, Il viaggio della vita, di Rachel Chelini e Mai Addio, di Corinna Panichi, sono stati premiati con un buono acquisto libri alla rinnovata libreria San Paolo di Empoli. E non poteva mancare un brindisi a conclusione di questa bella festa, offerto dalla fondazione Petralli e squisitamente servito dalla Pasticceria Beppino & Moreno di via Ridolfi. Tutti i racconti partecipanti alla settima edizione del Concorso Letterario, saranno a breve fruibili sul sito del Liceo Virgilio. Il comitato promotore del Concorso, entusiasticamente sostenuto dalla nuova Dirigente Scolastica, Valeria Alberti, ha già preannunciato il tema della prossima edizione 2024: Borderless, oltre i confini.

Fonte: Liceo Virgilio