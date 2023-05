Concorso musicale "Città di Scandicci", premiati due alunni di San Miniato

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti da due alunni del nostro istituto che hanno partecipato alla 12° edizione del Concorso Musicale "Città di Scandicci” presso l’Istituto Comprensivo "Vasco Pratolini". Vittoria Amodeo, classe 1G, si è esibita al pianoforte, e Amedeo Ademollo classe 3A suonando il clarinetto, hanno partecipato al concorso rispettivamente nella categoria A2 e A4 riservate agli studenti della Secondaria di Primo grado e si sono aggiudicati il primo premio nelle rispettive categorie.

"Grande soddisfazione personale e della scuola per questo risultato, congratulazioni a Vittoria ed Amedeo! - ha commentato il dirigente scolastico - qualsiasi strumento si decida di suonare richiede attenzione, dedizione e concentrazione, pensiamo, quindi sia molto importante l’impegno dell’Istituto perché si promuova l’insegnamento di uno strumento e la cultura musicale in genere. Al Sacchetti siamo già al terzo anno di realizzazione del Progetto Musica e vedere che si cominciano a raccogliere i suoi frutti rafforza ancora di più l’impegno per ampliare la nostra offerta formativa. Desidero anche ringraziare la prof.ssa Alessia Puccini, referente del progetto e insegnante di pianoforte, la professoressa Emi Norcia anche lei insegnante di pianoforte, la professoressa Anna Dolazza, insegnante di clarinetto e la professoressa Claudia Natili insegnante di basso e chitarra. Sono riconoscente perché senza il loro impegno il progetto non sarebbe possibile".

Fonte: Istituto Franco Sacchetti San Miniato