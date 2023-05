Dama di Birra a Corniola, cambia il traffico alla Casa del popolo

Per permettere lo svolgimento de "La Dama di birra", in programma alla casa del popolo di Corniola, sono necessarie alcune modifiche alla sosta e al transito dalle ore 19 dei giorni 25, 26, 27 e 28 maggio alle ore 1.30 dei giorni 26, 27, 28 e 29 maggio 2023.

I provvedimenti interessano via di Corniola, tratto compreso fra le intersezioni con via del Terrafino e via delle Poggiole, dove è previsto il divieto di transito, via di Corniola, lato destro del tratto compreso fra le intersezioni con via del Terrafino e via delle Poggiole e il tratto compreso fra il civico 29 e il civico 87, dove è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, e via del Terrafino, nel tratto compreso fra le intersezioni con via di Corniola e via di Carraia, dove sarà istituito un senso unico di marcia.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente a interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa