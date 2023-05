Due denunce tra Pisa e Pontedera, stupefacenti e guida in stato di ebbrezza

Durante un servizio di controllo i carabinieri di Pisa hanno denunciato due persone, una per detenzione di sostanze stupefacenti e l'altra per violazione al codice della strada. Nello specifico, nel capoluogo, i militari nella zona della stazione ferroviaria hanno controllato una persona, sorpresa in possesso di metadone e di alcuni oggetti da scasso vietati alla legge. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per l'uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Pisa.

Sempre in provincia, a Pontedera, i carabinieri a conclusione di una breve indagine hanno denunciato una persona per guida sotto l'influenza di alcol. In particolare il conducente, in seguito ad un incidente, dagli accertamenti è risultato avere un tasso alcolemico di 1,49 gr/l. L'auto sulla quale stava viaggiando è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi più volte in un campo al lato della strada.