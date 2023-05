Estate Montaionese, oltre a musica e aperitivi c'è anche spazio per la lettura

Da maggio fino a settembre, nelle vie del centro e nelle piazze di Montaione e nelle sue frazioni, torna l’edizione 2023 dell’Estate Montaionese.

Numerosi sono gli eventi in calendario che si svolgeranno nei mesi estivi: concerti, spettacoli teatrali, eventi enogastronomici, il mercato di prodotti tipici ogni venerdì per le vie del centro, festival musicali, passeggiate tra la natura, visite guidate, intrattenimenti per bambini e tanto altro.

Il centro storico di Montaione, con il suo centro commerciale naturale, costituisce la scenografia perfetta per gli eventi che si terranno nelle piazze e nelle vie del borgo medievale, inserito da alcuni anni nei Borghi più belli d’Italia. L’Estate Montaionese 2023 non si limita al centro, e conferma il ruolo della Gerusalemme di San Vivaldo all’interno del programma e inserendo anche tutte le iniziative proposte dalle associazioni al Parco dei Mandorli e un paio di eventi a Castelfalfi.

Tra le novità di quest’anno spicca Montaione dei lettori, tappa del Festival Letterario La Città dei Lettori 2023, progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Associazione Wimbledon APS. Le date interessate sono nel fine settimana dal 30 giugno al 2 luglio in tre diversi luoghi: Castelfalfi, San Vivaldo e centro storico.

Inoltre nel fine settimana dal 9 all’11 giugno è previsto nelle vie del centro Borgo diVino in tour, unico evento in Toscana della rassegna nazionale, evento promosso dall’associazione dei Borghi più belli d’Italia con degustazione di vini di cantine della rete dei Borghi e di prodotti tipici locali di qualità.

Sempre in giugno, la collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze darà vita al progetto MArte in centro con studi d’artista nel borgo e Anabasis V a San Vivaldo, con opere realizzate sul posto da alcuni studenti, la cui conclusione è prevista domenica 18 giugno con l’inaugurazione della copia del gruppo scultoreo della cappella della Samaritana al Pozzo, realizzato proprio dagli studenti del corso di scultura.

Iniziativa singolare la serata del 29 luglio dedicata ai Montaionesi nel mondo, un talk-show con i cittadini che vivono all’estero o lontano da Montaione.

Tra le iniziative più importanti ricordiamo:

CLASSICA, pomeriggi musicali a San Vivaldo. Rassegna di musica classica che da oltre vent’anni propone concerti della Fondazione Orchestra Regionale della Toscana nella scenografia naturale delle cappelle della Gerusalemme di Toscana nelle ultime tre domeniche di luglio.

Il XIV FESTIVAL DELLA MUSICA SUONATA: Rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista montaionese Stefano Montagnani, che ne cura la direzione artistica, con i concerti che si terranno nelle caratteristiche piazze del centro storico di Montaione e a Castelfalfi il martedì in agosto.

IL PAESAGGIO RITROVATO 2023: Rassegna di escursioni gratuite alla scoperta delle bellezze naturalistiche presenti a Montaione e dintorni con una guida ambientale professionale.

VISITE NOTTURNE alla GERUSALEMME DI SAN VIVALDO: a partire dal 15 giugno fino al 14 settembre dalle ore 21 fino alle ore 23 si terranno le visite guidate notturne alle cappelle della Gerusalemme di San Vivaldo.

Molti gli eventi proposti a cura dell’Associazione Borgoalto Centro Commerciale Naturale:

APERIBORGO DEL MARTEDI’ che propone intrattenimenti musicali con aperitivo tutti i martedì dal 6 giugno al 22 agosto;

INFORCHETTANDO 2023: contest gastronomico il 4 luglio realizzato con la partecipazione dei ristoratori di Montaione.

CICCIA E VINO: appuntamento enogastronomico nel centro storico di Montaione con carne alla brace e vino locale il 30 giugno.

SALA CONCORDIA Cinema all’aperto in una piazza del centro storico il mercoledì dal 21 giugno al 26 luglio.

Molti altri ancora sogno gli eventi che arricchiscono il programma e che animeranno Montaione per tutta l’estate.

L’Assessore alla cultura Rachele De Prisco si dichiara molto soddisfatta dell’enorme sforzo sinergico che anche quest’anno hanno compiuto le associazioni più rappresentative del territorio e l’amministrazione comunale, insieme a nuove collaborazioni: “Un programma di quasi 60 eventi per un’estate “calda”, straripante di energia, che sarà vincente per il nostro motto “l’unione che fa la nostra vera forza”, quindi ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e Vi attendiamo a Montaione per condividere ogni singolo momento!”.

Fonte: Comune di Montaione