FiPiLi, Azione Ncc: “Toscana Strade? L’importante è cambiare passo”

“La nascita di una società per gestire la FiPiLi può essere anche una buona idea, ma ciò che conta sono i risultati e cioè fare in modo che questa strada torni ad essere normale. Perché al momento normale non è: fondo dissestato, cantieri infiniti, disagi per chi percorre questa tratta”.

A dirlo è Francesco Ruo, portavoce di Azione Ncc, in riferimento alla nascita di Toscana Strade.

“Chi percorre la FiPiLi sa quanti problemi e disagi ci sono – aggiunge Ruo -. Non sappiamo se inserire un pedaggio per i tir possa essere la svolta, in modo da poter investire quelle risorse sulla manutenzione della strada. Non possiamo insomma dire se è la scelta giusta. Possiamo però fotografare la situazione attuale: la FiPiLi è molto pericolosa. Per cui serve cambiare passo”.

Fonte: Ufficio Stampa