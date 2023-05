Flying Donkeys, la serie C finisce ai quarti di finale

Il 13 e 14 Maggio, presso l’impianto Comunale di Via Cinque ad Asiago, ottimamente organizzate dagli Asiago Vipers, e Asiago Newts, si sono svolte le Finali della serie C Hockey Inline, per la promozione in serie B.

Al sabato, i Flying Donkeys hanno affrontato il Milano ai quarti di finale, per poter accedere alle semifinali della domenica.

La partita è iniziata subito in salita, per gli empolesi, perché al primo cambio al volo (dopo un minuto e mezzo di gioco circa), la squadra si è trovata con un uomo in più per alcuni secondi, sufficienti perché gli arbitri se ne accorgessero, assegnando subito 2 minuti di penalità.

Ghiotta occasione per il Milano, che ha sfruttato dopo pochi secondi la superiorità, al min.03.45 con Mariani, su assist di La Notte.

Come se non bastasse, dopo poco la squadra di coach Carboncini si è trovata di nuovo in inferiorità, per un fallo fischiato a Milcik per colpo di bastone.

Stavolta i Flying Donkeys resistono al Penalty Killing, e cercano di riorganizzarsi, storditi dalla partenza con handicap.

Ma Milano ormai ha il morale alle stelle, mettendo sotto pressione il portiere Biancoblu Benozzi, che al min. 10.05 deve capitolare su un difficile tiro di Castellazzi, che segna su assist di Novara (2 a 0 Milano).

I Toscani non riescono a reagire, e subiscono la terza rete dopo poco più di un minuto e mezzo, con Novara, su assist di Mariani.

Capitan Cecchi chiama all’ordine i suoi, e Milcik suona la carica, con Matteo Carboncini che inizia le sue scorribande, riuscendo a mettere in difficoltà le linee difensive di Milano.

Si inizia a vedere il vero Empoli, e al min.14.16, Milcik vede Soluri che si libera sulla sinistra della metà campo avversaria, pescandolo con un assist perfetto, e il giovane attaccante empolese tirando al volo in piena velocità, non lascia scampo all’incolpevole portiere Milanese (3 a1).

Il primo tempo termina per 3 a 1 per Milano, ma Empoli sembra aver ritrovato il bandolo della matassa.

Il secondo tempo sembra più equilibrato, anche se dopo poco più di due minuti, Milano riallunga, con La Notte, che su assist di Traverso, ristabilisce le distanze (4 a 1 Milano).

Empoli non demorde, e la partita si fa intensa e veloce, ma sempre corretta, e finalmente anche la prima linea riesce a concretizzare, al min. 26,39, con un bel goal di Cecchi su assist di Carboncini (4 a 2).

Empoli, a causa di un fallo di Bulgheroni (sgambetto), si trova in superiorità numerica, ma durante il Power Play, il Milanese Mariani intercetta il disco, servendo La Notte, che ringrazia, e va in porta in contropiede, allungando ancora (5 a 2 Milano).

Tuttavia il Power Play per Empoli non è ancora finito, e finalmente è Carboncini ad andare in porta, su assist di Simonelli (5 a 3).

Il ritmo non cala, e ancora una volta Milano va in goal, con Campagna, su assist di Torriani (min.30.47, 6 a 3 Milano).

Ma non è finita, ormai Empoli si gioca il tutto per tutto, e si riavvicina nello score, con Tommaso Viti, ancora su assist di Milcik (min.31.23, 6 a 4).

Ma ancora Milano, al min. 35.07, trova la rete, con il secondo goal personale di Campagna, stavolta su assist di Visayana (7 a 4 Milano).

Ma non è ancora finita, coach Carboncini toglie il portiere, e a poco meno di 2 minuti dalla fine, Empoli si riavvicina ancora, con il terzo assist personale di Milcik, che serve Carboncini (7 a 5 , min. 38.41).

Empoli continua ad attaccare, ma ormai non c’è più tempo, Milano può gestire i due goal di vantaggio, e vince meritatamente questo quarto di finale.

A Empoli restano due rimpianti: quel disgraziato errore sul cambio a inizio partita, e il goal preso in superiorità numerica nel secondo.

Anche il portiere Benozzi, con grande onestà ha accusato alcuni suoi errori, ma da osservatori esterni, senza ombra di dubbio, possiamo affermare che sono stati molto più incisivi i suoi interventi in situazioni difficili, degli errori che può aver fatto.

La partita, divertente da vedere, e con un commento competente, è stata ripresa dal Milano, visibile su youytube al seguente link:

https://www.youtube.com/live/lAs4d9jTOhU?feature=share

Il Milano, la domenica successiva ha battuto in semifinale anche Novi Ligure (6 a 1), guadagnandosi la finale contro gli Asiago Vipers, che infine hanno conquistato il primo posto, con una vittoria per 5 a 2.

Asiago Vipers (squadra B), e Milano (squadra B), promosse in serie B.

In conclusione, possiamo affermare che questa final 8 si è dimostrata molto equilibrata, a tratti spettacolare, ma soprattutto ben organizzata, e nonostante la sconfitta, passare un fine settimana ad Asiago, grazie alla qualità dei servizi, e degli svaghi offerti, è stato come sempre un grande piacere, per squadre, dirigenti, e accompagnatori.

Grande rispetto e disponibilità da parte di tutti (erano presenti molti veterani pluricampioni), anche verso i più giovani (in particolare i quattro quindicenni, Mercuri, Giorgetti, e i gemelli Bertini, che erano “rookie” nella categoria senior), che possono ricordare questa, come un’esperienza fondamentale nel loro percorso sportivo.

Fonte: Ufficio Stampa