"Guerra in Ucraina e urgenza della pace", un dibattito con la presenza di Francuccio Gesualdi

Sabato 27 maggio alle 17,30 il centro pastorale culturale "Le Mantellate" ( in prossimità del Duomo di Pontedera ) accoglierà una iniziativa che parla di un tema di grandissima attualità, come quello della guerra in Ucraina, affrontandolo con un taglio improntato alla discussione che riporti al centro lo stop al conflitto e l'urgenza della pace.

L'idea nasce da una collaborazione tra Caritas, Misericordia, Acli e Comune di Pontedera che hanno promosso una giornata di riflessione e dibattito proprio nel giorno, 27 maggio, del centenario dalla nascita di Don Lorenzo Milani. "Il suo insegnamento - hanno spiegato in fase di presentazione dell'incontro Pierluigi Masi di Misericordia e Luisella Puccinelli di Caritas - era quello di affrontare i problemi a viso aperto. E così vogliamo improntare anche la giornata, stimolando il dibattito e raccogliendo i pareri delle persone che saranno presenti".

Molto importante e significativa la presenza, in fase introduttiva, di Francuccio Gesualdi, saggista e uno dei primi allievi di Don Milani alla scuola di Barbiana. "Una iniziativa che partirà proprio dalle considerazioni di Gesualdi - sottolinea l'assessora comunale alle politiche sociali e alla cooperazione internazionale Carla Cocilova - e alla quale invitiamo i cittadini per una riflessione sulla guerra in corso e la necessità assoluta di perseguire la pace".

Fonte: Ufficio Stampa