Io mangio sano, torna a settembre la rassegna sull'educazione alimentare di Vinci

“Io mangio sano" è il ciclo di incontri sull’educazione alimentare promosso dal Comune di Vinci. Il primo incontro, che si è tenuto il 19 maggio al Teatro della Misericordia di Vinci, è stato dedicato al tema "Refezione scolastica come occasione educativa". L’iniziativa, aperta ai genitori dei bambini, è stata un’occasione per riflettere assieme alla comunità scolastica sui temi dei menù scolastici, del consumo consapevole di cibo e dell'importanza di evitare lo spreco alimentare. Sul palco del teatro sono intervenute la nutrizionista Claudia Lo Conte, la dottoressa Elena Corsinovi, incaricata alla funzione dei processi di ristorazione per Asl Toscana Centro, e l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Vinci Chiara Ciattini.

“’Io mangio sano’ è un progetto che coinvolge sia i genitori che gli alunni per sensibilizzare a seguire buone abitudini alimentari e avere buona salute - dice l’assessore Chiara Ciattini -. Il progetto prevede che le famiglie incontrino professionisti, nutrizionisti e dietologi, che analizzeranno le cattive abitudini alimentari, indirizzandole verso un cambiamento salutare. Per gli alunni saranno previsti percorsi ludici che aiuteranno ad avvicinarli al cibo sano, che spesso è meno gradito dai più piccoli ma è anche necessario per una sana alimentazione”.

Il progetto promosso dall’amministrazione comunale prevede una serie di incontri con esperti nutrizionisti con l’obiettivo di divulgare l’educazione alimentare e i suoi effetti positivi sulla comunità. I prossimi incontri avranno luogo a partire dal mese di settembre.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa