Mercato su' Giardini torna in coppia con Ludicomix in piazza Matteotti

Dopo l’ottima riuscita dell’edizione primaverile, domenica 28 maggio piazza Matteotti, ad Empoli, torna ad ospitare il Mercato su’ Giardini. Ancora in coppia con un’iniziativa di richiamo, questa volta con Ludicomix.

“Uniti si ottengono migliori risultati– dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – Dopo la positiva esperienza di Empolissima e Leggenda, siamo felici di poter completare un evento importante come Ludicomix. Parliamo a target diversi, questo è un elemento di forza”.

Confermata la disposizione dei banchi lungo tutto l’anello pedonale della piazza. 40 espositori selezionati e un mix merceologico in grado di soddisfare ogni esigenza. Abbigliamento, accessori, arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping, in totale sicurezza per grandi e piccini.

“Uno più uno fa tre – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – Torniamo convinti su Piazza Matteotti vogliamo dare continuità alle iniziative in questo luogo che presto vedrà nuovamente di scena anche l’Empoli Beer Fest. In attesa degli eventi dell’estate empolese godiamoci una bella giornata all’insegna dello shopping”.

Nuovo appuntamento con il mercato sui giardini dopo la pausa estiva con l’edizione autunnale prevista per il mese di settembre.

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa