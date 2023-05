Mini Meeting a Figline e Incisa, attese 1.500 auto per il record

Manca poco all'“International Mini meeting Italy 2023”, l’evento patrocinato dal Comune di Figline e Incisa, giunto alla sua 41^ edizione e organizzato dall’associazione “Mini Owners for International Mini meeting 2023”, che ha scelto Figline e Incisa Valdarno come location.

Si tratta di una grande occasione di visibilità per il territorio comunale, dal momento che la manifestazione richiamerà ospiti da tutto il mondo, media nazionali e tanti visitatori, che arriveranno a Figline proprio per l’occasione.

In programma, dal 25 al 29 maggio, iniziative di intrattenimento (concerti, mercatini, animazione, test drive), adatte a grandi e piccini e ad accesso libero per i residenti di Figline e Incisa Valdarno. Qui il programma completo della manifestazione: https://www.imm2021.it/program/

Tutte le iniziative saranno ospitate principalmente presso lo hu Norcenni Girasole village, in via di Norcenni 7 – Figline, ad eccezione del momento clou della manifestazione: la sfilata di auto Mini di domenica 28 maggio che, dalle 9 alle 12, si svolgerà in via San Martino Altoreggi (dal monumento di Sant’Andrea in Campiglia) a via del Fattoio. Si tratta della più grande parata di Mini mai organizzata che, con i suoi circa 1500 veicoli coinvolti, proverà a registrare il record mondiale.

Per motivi di sicurezza, dato l’alto numero di auto coinvolte, sarà necessario interdire la circolazione in via San Martino Altoreggi. Sarà sempre garantito il passaggio di ogni mezzo di emergenza e soccorso. Per ogni chiarimento, i dettagli sulle iniziative aperte al pubblico e per qualsiasi necessità e urgenza a tema sarà possibile contattare l’organizzatore, che risponde al numero 393.9324534 oppure al numero 392.9802367.

Inoltre, nell'ambito della manifestazione, è previsto anche un concorso di disegno per i bambini delle scuole primarie di Figline e Incisa Valdarno a tema "Disegna l'auto del futuro". Sono circa 350 i bambini dell’Istituto comprensivo di Figline e di Rignano-Incisa ad aver partecipato. I loro disegni verranno valutati da una giuria e premiati sabato 27 maggio alle 19 in piazza Marsilio Ficino, all'interno della manifestazione "Bimbolandia" (info: https://fivnews.it/bimbolandia2023 ). Tutti i disegni, inoltre, saranno esposti sabato e domenica nei negozi del centro storico.

“Siamo felici di accogliere sul nostro territorio una manifestazione di rilevanza internazionale, che ci consente di promuovere Figline e Incisa in tutto il mondo, anche grazie all’ampia copertura mediatica che la manifestazione garantirà, e di farne conoscere le bellezze paesaggistiche, culturali e ambientali ai membri dei vari club Mini che soggiorneranno per giorni nel nostro comune. Grazie, quindi, agli organizzatori per averci scelti e grazie anche agli uffici comunali, e in particolare alla Polizia municipale, che si è messa a disposizione dell’associazione Mini Owners per garantire l’organizzazione, in sicurezza, della grande parata prevista domenica, quando con altissime probabilità verrà registrato il record mondiale” spiega l’assessora alla Promozione del territorio ed eventi, Francesca Farini.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa