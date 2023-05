L'opposizione contro la Multiutility: non consentirebbe la continuità amministrativa

Nel consiglio comunale di Montelupo, il gruppo consiliare di opposizione che fa capo alla coalizione di centrodestra si è opposto alla stipula del patto parasociale tra i Comuni dell’area Empolese Valdelsa e altri, teso a precostituire accordi per agire in modo omogeneo sulla futura governance della costituenda Multiutility.

Non ci sembra opportuno che nella fase terminale delle consiliature si vadano a stipulare intese quinquennali destinate a condizionare i futuri indirizzi politici (fra l’altro con singolari e non chiarite discrepanze tra la durata in carica triennale del presidente e quella quinquennale degli altri amministratori).

Oggi tutte le amministrazioni stipulanti sono a maggioranza omogenea di sinistra, ma se la sovranità degli elettori nella primavera prossima determinasse qualche variazione, non si ritiene che la gestione di un servizio possa essere ricondotta a principi di continuità amministrativa, e si dovrebbe lasciare la libertà anche di disimpegnarsi senza oneri, se un tipo di gestione non è condiviso dalle subentranti maggioranze.

Ci sembra inoltre che la logica del patto sia finalizzata a voler acquisire visibilità nella governance , concorrendo a designare componenti del consiglio di amministrazione.

Non ci pare che il medesimo zelo sia stato messo nello spiegare quale fosse la ratio delle scelte adottate nella fase del conferimento delle quote già detenute dai comuni dell’area empolese valdelsa nell’ex Publiservizi all’atto della fusione per incorporazione tra l’incorporante Alia e le incorporate Publiservizi, Consiag, Acqua Toscana SpA.

In quell’operazione palesemente fiorentinocentrica, che fa ottenere a Firenze una plusvalenza sul patrimonio netto post fusione di oltre 44 milioni , ci sono invece concambi sfavorevoli ad altri comuni tra i quali Montelupo , che perde a livello di patrimonio netto 848.683 euro rispetto alla situazione preesistente e non ci è parso che queste alchimie contabili siano state compiutamente illustrate

