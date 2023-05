Il partigiano e i Saharawi, incontro con l'Anpi San Miniato a Cigoli

Il 4 giugno 2023 si celebrerà il 78° anniversario della morte di Giuseppe Gori, calzolaio antifascista di Cigoli, simbolo per molte e molti cittadini sanminiatesi della Resistenza al regime fascista e della ricerca di una società di liberi e uguali.

Promotori della commemorazione di Gori sono stati, nel corso degli anni, il Comitato che porta il suo nome, lo storico “Comitato Giuseppe Gori” e la Casa del Popolo di Cigoli. Dal 2022 la sezione Anpi di San Miniato si è aggiunta tra i protagonisti di questo evento, scegliendo il 4 giugno come data di avvio delle sue attività pubbliche e il circolo Arci di Cigoli come sede, gentilmente concessa.

Quest’anno le varie realtà associative coinvolte hanno deciso di estendere la celebrazione e le riflessioni sulla libertà e sui diritti di un popolo anche a Hurría, l'associazione di solidarietà con il popolo Saharawi sul nostro territorio.

I diversi soggetti promuovono infatti un incontro dal titolo “Prigionieri politici nel passato e nel presente”, moderato dal presidente della sezione Anpi di San Miniato Delio Fiordispina, autore, tra l’altro, del volume “Giuseppe Gori e compagni” nonché membro del direttivo di Hurría.

All’incontro saranno presenti Beate Schnock dell’associazione Hurrìa, con un intervento sulla condizione dei prigionieri politici saharawi nelle carceri marocchine, e Lorenzo Leoni, insegnante e libero ricercatore di Storia e storie del Novecento, con un intervento sulle figure di Giuseppe Gori, Bruno Falaschi e Antonio Gramsci, antifascisti condannati a molti anni di carcere in quanto oppositori al regime.

La giornata verrà introdotta da una piccola doppia cerimonia: prima di tutto verrà deposta una corona di fiori presso la targa che commemora Giuseppe Gori, in piazza Ludovico Cardi. Subito dopo verrà scoperta una nuova targa che L’Anpi provinciale di Pisa intende donare al Circolo Arci di Cigoli per celebrare l’amicizia tra le due associazioni.

Interverrà il presidente provinciale dell’Anpi di Pisa Bruno Possenti.

Al termine dell’incontro, intorno alle ore 20, gli organizzatori allestiranno un buffet auto organizzato per finanziare le attività dell’Anpi di San Miniato e Hurrìa. In particolare verranno raccolte donazioni per i progetti di ospitalità estiva dei bambini saharawi.

“Quest’anno dovremo sostenere dei costi piuttosto alti per poter ospitare i piccoli ambasciatori di Pace”, dichiara Andrea Mezzetti, presidente di Hurrìa. “Lo faremo anche in memoria di Giorgio Savini, nostro storico militante recentemente scomparso. Alla sua famiglia va fin da ora un ringraziamento grande. Abbiamo ricevuto una donazione importante che copre una buona percentuale delle spese di quest’anno, e questo ci dà la forza di continuare con rinnovata convinzione le nostre attività di solidarietà con il popolo Saharawi”.

“Giuseppe Gori e Bruno Falaschi, proprio come Antonio Gramsci, furono condannati a molti anni di carcere dal regime fascista. Gori si ammalò gravemente e morì nel 1945 per le conseguenze della lunga prigionia che gli aveva impedito di curarsi. In quel periodo si dedicò allo studio e alla scrittura di poesie, diventando sempre di più un punto di riferimento per tutti gli antifascisti sanminiatesi. Nelle parole e nelle riflessioni che ci ha lasciato traspare la voglia di riscatto delle classi sociali più deboli, che avrebbe poi animato anche le coscienze politiche dei decenni successivi. Ricordarlo significa anche rinnovare lo spirito di giustizia sociale di cui ancora oggi abbiamo bisogno”, dichiara Delio Fiordispina.

“Anche per questo allargare il nostro sguardo oltre i confini nazionali e trovare somiglianze e differenze con quello che oggi accade non troppo lontano da qui significa radicare quegli ideali di uguaglianza e solidarietà che sono presenti nella nostra Costituzione, da cui dovremmo lasciarci guidare in ogni nostra decisione pubblica e sociale”.

Per prenotare la cena è sufficiente inviare un whatsapp testuale al numero 340 36 43 067 (Elena), oppure telefonare al numero 338 88 24 448 (Francesca. In caso di mancata risposta sarete ricontattati).

Il contributo minimo per la cena è di 10 Euro per le persone adulte, 5 euro per le bambine e i bambini fino a 10 anni.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Anpi di San Miniato via email: anpisanminiato@gmail.com.