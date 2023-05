Settemila km sulle tracce dei grandi della musica: la tappa a Casa Busoni a Empoli

Due appassionati di musica bergamaschi Leone Facoetti e Pietro Barcella hanno iniziato un tour italiano di 53 tappe in automobile e a piedi per celebrare la bellezza della cultura musicale da Donizetti a Nino Rota e martedì 23 maggio 2023 sono arrivati a Empoli, al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, per visitare la Casa-museo del musicista empolese.

Qui hanno potuto ammirare gli ambienti dove il compositore venne alla luce il primo aprile 1866, la ricca raccolta di fotografie, i manoscritti musicali originali ed altre testimonianze ad oggi esposte nelle vetrine del museo. Facoetti e Barcella hanno anche potuto vedere le numerose lettere originali di Ferruccio Busoni del Fondo Anzoletti e del Fondo Felice Boghen messe a disposizione dal personale del Centro Busoni per la consultazione. Oltre a queste, hanno potuto osservare la ricca raccolta di autografi di musicisti, interpreti poeti ed artisti italiani ed europei collezionati proprio da Felice Boghen e riscoperti recentemente all’interno degli armadi del Museo. Fra questi si vogliono ricordare, oltre a Ferruccio Busoni stesso, Franz Lehár, Jules Massenet, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Mieczysław Horszowski, Wanda Landowska, Eleonora Duse, Ugo Fleres…

Un percorso in tutta Italia per celebrare la bellezza del nostro patrimonio musicale e valorizzare tutti quei nomi che hanno lasciato un segno nella lunga storia artistica del nostro Paese. Con questo ambizioso obiettivo, la coppia bergamasca, formata da Leone Facoetti e Pietro Barcella di Villa di Serio, ha creato il «1° Itinerario Musicale Culturale Italiano» che la porterà a percorrere 7mila chilometri per visitare i luoghi legati a compositori, musicisti e grandi interpreti.

Alla base di questo progetto c’è il desiderio di scoprire la ricchezza della musica italiana, portando alla luce i tesori e le eccellenze di importanza mondiale, e stimolare l’attenzione delle autorità competenti verso la Musica e la sua valorizzazione. Il percorso, iniziato dalla casa natale di Gaetano Donizetti a Bergamo, si concluderà il 29 novembre, nel giorno del 226° anniversario della nascita di Donizetti.

Nella loro richiesta di poter includere la tappa empolese nel loro percorso era specificato che non avevano «nessuna richiesta in particolare, ci piacerebbe moltissimo trovare la porta aperta della vostra Associazione/Museo per una stretta di mano». Lieti di aver fatto questo incontro, il Centro Busoni augura un buon proseguimento nelle prossime tappe italiane all’insegna della musica e dell’arte.